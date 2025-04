Ziro (Centre Ouest): Une session de formation lancée pour renforcer la sécurité dans les écoles à travers l’approche Safe School

Sapouy, 15 avril 2025 (AIB) – La Direction provinciale de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ziro, a organisé, mardi à Sapouy, une session de formation au profit des encadreurs pédagogiques de la province sur l’approche « Safe School ».

L’objectif de la session, selon les initiateurs, est de créer un environnement scolaire protecteur et résilient face aux crises sécuritaires et humanitaires.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Toudassida Marcel Ilboudo, inspecteur de l’éducation préscolaire, représentant le Directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Ziro.

Durant quatre jours, les participants, issus des six communes de la province, seront outillés sur la définition de l’approche Safe School, la cartographie des vulnérabilités du système éducatif local, l’élaboration de plans de préparation et de réponse, ainsi que sur les activités de prise en charge psychosociale.

La finalité de la session est de renforcer les capacités locales pour que l’école demeure un espace sûr, inclusif et favorable à l’apprentissage, même en situation d’urgence.

La formation se poursuivra jusqu’au vendredi 18 avril 2025 et devrait aboutir à la constitution d’un pool de formateurs capables de relayer les acquis dans les différentes communes du Ziro.

Agence d’information du Burkina

AK/ak