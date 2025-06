Ziro (Centre-Ouest) : À l’Heure patriotique, le Haut-Commissaire plante l’espoir vert

Sapouy, 21 juin 2025 (AIB)- Le Haut-Commissaire du Ziro Saïba Zoromé a lancé samedi officiellement l’Heure patriotique dans la province.

Dans une ambiance solennelle et empreinte de symbolisme, il a été rejoint dans ce geste citoyen par le secrétaire général de la province, Adams Davou, le président de la délégation spéciale de la commune de Sapouy, des directeurs provinciaux, chefs de service, responsables associatifs et plusieurs autres personnalités engagées pour la cause environnementale.

C’est l’enceinte du Haut-Commissariat et la résidence du Haut-Commissaire qui ont servi de cadre à cette opération de plantation, en phase avec l’ambitieux objectif national de mise en terre de 5 millions d’arbres en une heure – entre 8h et 9h – dans le cadre de la Journée nationale de l’arbre.

Selon le Haut-Commissaire Saïba Zoromé, cette activité ne se limite pas à une simple plantation symbolique. Elle s’inscrit dans une dynamique globale visant à éveiller les consciences :

« Il y a eu une journée d’information et d’échanges, ainsi qu’une émission radiophonique, pour mieux sensibiliser les populations sur l’importance de cette journée et sur la nécessité de protéger nos ressources naturelles », a-t-il confié.

Et les populations du Ziro ont répondu présentes, sortant massivement pour se procurer des plants, démontrant ainsi un véritable engouement populaire pour cette initiative écologique.

Toutefois, planter un arbre ne suffit pas. Le Haut-Commissaire en est bien conscient :

« Le véritable défi reste sa protection », a-t-il déclaré. Pour ce faire, il a instruit la municipalité de prendre des mesures fermes contre la divagation des animaux, souvent responsables de la destruction des jeunes plants.

Par ce geste symbolique et fort, le Ziro s’inscrit dans la dynamique nationale de reforestation et d’adaptation aux changements climatiques, avec un message clair : la renaissance écologique du Burkina commence par chacun de nous.

Agence d’information du Burkina

AK/ata