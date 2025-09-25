Ziro/CCP : La vente des terres au centre des débats sur la cohésion sociale

Sapouy, 18 septembre 2025 (AIB)-La deuxième session ordinaire 2025 du cadre de concertation provinciale (CCP) du Ziro s’est tenue jeudi à Sapouy autour du thème : « Vente des terres et cohésion sociale ».

En ouvrant les travaux, le Haut-commissaire de la province, Saïba Zoromé, a rappelé l’importance de cette rencontre face aux tensions foncières croissantes dans la province. « Le Ziro est une zone à forte potentialité agricole, ce qui suscite un grand intérêt pour l’acquisition de terres. Mais cette pression entraîne des ventes illicites et des empiètements, notamment dans les zones pastorales et forestières », a-t-il souligné.

Selon lui, les chantiers d’aménagement forestier de Yallé et la zone pastorale sont particulièrement menacés. L’administration compte donc renforcer la sensibilisation et mettre en place des mécanismes durables de sécurisation. « Des mesures préventives existent déjà, et les autorités centrales suivent le dossier de près », a rassuré le Haut-commissaire, tout en appelant à la responsabilité collective pour préserver les ressources au bénéfice des générations futures.

Le Haut-commissaire a salué l’appui de l’ONG française Nitidæ, à travers le projet multisectoriel WAKANDA, qui intervient dans la commune de Sapouy depuis 2020.

La coordonnatrice du projet, Adeline Dorothée Kando, a expliqué que WAKANDA œuvre dans plusieurs domaines tels que le maraîchage, l’apiculture, l’aviculture, la valorisation des produits forestiers non ligneux, mais aussi la cohésion sociale grâce à la mise en place de centres populaires de loisirs. « Sur le terrain, vous pouvez voir les sites maraîchers, les poulaillers et les ruches implantés dans neuf villages riverains des forêts », a-t-elle précisé.

Mme Kando a également insisté sur l’impact particulier de la vente des terres sur les femmes. « Dans nos traditions, la terre n’appartient pas à la femme. Pour contourner cet obstacle, nous travaillons sur la base de groupements collectifs. Cela permet aux autorités coutumières d’accepter de céder des parcelles aux coopératives féminines », a-t-elle indiqué.

Cependant, la sécurisation de ces terres reste un défi. Des procès-verbaux de cession à l’amiable sont établis avec les chefs coutumiers et les commissions villageoises, avant l’intervention de la mairie pour formaliser les documents. Malgré certaines réticences locales et des lenteurs administratives, le projet continue de prendre en charge tous les frais pour faciliter l’accès à la terre.

À l’approche de sa clôture prévue en 2026, le projet WAKANDA vise la durabilité des actions entreprises et espère obtenir un renouvellement de la part de son bailleur, l’Union européenne. L’objectif est d’étendre l’expérience à d’autres communes du Ziro, mais aussi à d’autres provinces comme la Sissili et le Nahouri.

« Quand on investit dans la femme, c’est la famille entière et la cohésion sociale qui en bénéficient », a conclu Mme Kando, convaincue que l’autonomisation féminine constitue un levier essentiel pour un développement harmonieux.

En rappel, Nitidæ, CERDE et Naturama sont les partenaires de mise en œuvre du projet, avec Nitidæ comme chef de file.

Agence d’information du Burkina (AIB)

AK/ata