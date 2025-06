Ziro/Baccalauréat 2025 : 610 candidats à la quête des clés de l’université

Sapouy, 24 juin 2025 (AIB) – C’est dans un climat de sérénité et de confiance que 610 élèves de la province du Ziro ont entamé ce mardi matin les épreuves écrites du baccalauréat, session 2025.

330 garçons et 280 filles prennent part à l’examen du baccalauréat dans la province du Ziro et dont le coup d’envoi a été donné mardi 24 juin 2025 par le Haut-commissaire, Saïba Zoromé au lycée Privé Catholique Michelle Guillaume de Sapouy.

Peu avant l’ouverture de la première enveloppe, Saïba Zoromé a encouragé, rassuré et prodigué des conseils aux candidats.

Les candidats répartis dans trois centres d’examen à Sapouy tenteront de décrocher leurs diplômes de baccalauréat série A4 ou série D.

« Les dispositions ont été prises, les consignes sont claires et respectées. Jusqu’ici, tout se passe dans le calme et la discipline », a rassuré le Directeur provincial en charge de l’Enseignement Secondaire, Dramane Ilboudo.

Au total, 82 acteurs (encadreurs, surveillants et correcteurs) ont été mobilisés pour garantir le bon déroulement de cette session.

Enregistrant une hausse de 50 candidats par rapport à 2024, cette édition du Bac reflète, Selon M. Ilboudo, « un regain d’engagement scolaire, mais aussi une stabilité retrouvée dans la province ».

Agence d’information la Burkina

