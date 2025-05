Burkina-Violences-Basées-Sur-Le-Genre-Formation-Ziro

Ziro: 35 enfants outillés sur les violences basées sur le genre

Sapouy, 20 mai 2025 (AIB)- 35 élèves de la commune de Sapouy ont bénéficié d’une formation sur les violences basées sur le genre. Tenue du 19 au 20 mai 2025 à Sapouy, cette formation est organisée par le Réseau pour la protection de l’enfant et la Direction provinciale de l’Action humanitaire du Ziro en partenariat avec Plan International Burkina.

Cette session avait pour but d’outiller les enfants et les jeunes sur leurs droits, les moyens de protection et les mécanismes de dénonciation, dans un contexte sécuritaire et humanitaire de plus en plus préoccupant.

Au cours de cette séance de formation, une attention particulière a été portée à la participation des filles, cibles principales de ces pratiques néfastes.

« Je ne savais pas que le mariage d’une fille de 14 ans pouvait être dénoncé comme une violence. Aujourd’hui, je me sens plus informée et plus forte pour dire non », a confié Abzétou, élève en classe de seconde A.

Le Directeur provincial de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale du Ziro, Jean Séverin Bakala a souhaité que ce type d’initiative soit multiplié au profit des enfants afin qu’ils soient protégé et informé de leurs droits.

Les participants ont également été sensibilisés sur l’importance de devenir des agents de changement, capables d’influencer positivement leurs communautés sur la question du respect des droits des enfants et de l’égalité des sexes.

A l’issue de la formation, les élèves ont pris l’engagement de défendre et de dénoncer tout cas de violation de leurs droits.

Parmi les 35 enfants formés, 9 ont été parrainés par Plan international Burkina.

Agence d’information de Burkina AIB

AK