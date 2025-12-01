Ziou : La commune en deuil après le décès de son deuxième maire

Pô, 1er décembre 2025 (AIB)-La commune de Ziou, située à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Pô, est en deuil depuis le 27 novembre 2025, suite au décès du docteur Édouard Koudougou Kané (72 ans), son deuxième maire.

Dr Edouard Koudougou Kané a dirigé la commune de Ziou de 2016 à 2022 .

Avant son élection, il avait occupé plusieurs hautes responsabilités administratives : haut-commissaire de la Tapoa de 1987 à 1989, puis du Passoré de 1989 à 1991, et conseiller technique au ministère de la Santé de 1991 à 1992. Il était titulaire de la Médaille des collectivités locales.

Âgé de 72 ans, Édouard Koudougou Kané sera inhumé le 2 décembre 2025 dans son village natal, Doné, dans la commune de Ziou.

Agence d’information du Burkina

HKO/ata