Burkina-Sécurité-Routière-Surcharge

Ziniaré : Les surcharges de véhicules causent d’énormes dégâts sur les voies publiques, selon des témoignages

Ziniaré, 25 juin 2025 (AIB) – Le non-respect de la réglementation relative à la charge maximale à l’essieu serait l’une des principales causes de la dégradation accélérée des routes et des accidents de circulation sur l’axe Ouagadougou–Ziniaré (route nationale n°5), ont confié à l’AIB plusieurs riverains et usagers.

La route nationale n°5, notamment à la sortie de Ouagadougou-Ziniaré est constamment empruntée par de nombreux véhicules de transport de marchandises, dont des poids lourds à la charge visiblement excessive. Selon des témoins, certains camions peuvent transporter jusqu’à 50 tonnes, imposant leur gabarit impressionnant dans la circulation.

Le long de cet axe très fréquenté, l’on observe de nombreux nids-de-poule et affaissements du bitume, vraisemblablement dus à la surcharge de ces véhicules. Visiblement, le bitume n’a pas résisté au poids des cargaisons convoyées quotidiennement vers les villes du pays.

Une gérante de boutique, riveraine de la voie, raconte un incident qui aurait pu virer au drame :

« Un camion déséquilibré par sa surcharge a failli percuter mon magasin. En marche arrière, il a été heureusement stoppé par un bloc de béton. Sinon, cela aurait été dramatique. »

Elle se dit encore traumatisée par l’événement, dont elle conserve des photos. Si son commerce a été épargné, elle déplore néanmoins la forte dégradation de la chaussée dans la zone. « Notre âme est sortie de notre corps », ajoute-t-elle.

Au niveau du poste de contrôle de l’Office national de sécurité routière (ONASER) de Ziniaré, plusieurs commerçantes installées aux abords de la route rapportent des incidents réguliers causés par la surcharge.

« Les bagages de certains camions arrachent des fils électriques. Des pneus éclatent en pleine circulation, provoquant parfois des accidents », raconte une vendeuse de fruits. Elle se souvient notamment de la chute d’un bidon d’huile qui a failli causer un grave accident.

« Nous avons peur de rester à proximité de ces camions », ajoute-t-elle, appelant les transporteurs au respect strict des règles, notamment celles relatives à la charge maximale autorisée par essieu.

Tous les conducteurs ne sont toutefois pas en infraction. Un chauffeur de camion-remorque à trois essieux, rencontré au poste douanier, a déclaré n’avoir jamais dépassé la charge autorisée, bien que son véhicule en ait la capacité.

« Certains collègues roulent en surcharge permanente, mais moi je respecte les normes, d’abord pour préserver mon véhicule, ensuite pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation », a-t-il assuré.

Les règles encadrant les charges maximales autorisées au Burkina Faso sont fixées par le règlement n°14 de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), adopté en 2005.

Selon l’article 5 de ce règlement :

« Sauf dans le cas de transports exceptionnels ou “hors normes”, le poids total autorisé en charge (PTAC) et le poids total roulant autorisé (PTRA) des véhicules et ensembles de véhicules autorisés à circuler sur les réseaux routiers des États membres de l’UEMOA ne doivent pas dépasser les limites édictées à l’annexe du présent règlement. »

Agence d’information du Burkina

YOS/ata

Limite de la Charge à l’essieu d’un véhicule à moteur ou d’une remorque et semi-remorque

Désignation des essieux Charge limite – Essieu simple avant 6 tonnes – Essieu simple intermédiaire ou arrière avec roue unique 11,5 tonnes – Essieu simple intermédiaire ou arrière avec roues jumelée 12 tonnes – Essieu tandem intermédiaire ou arrière : – Tandem de type 1 11,5 tonnes – Tandem de type 2 16 tonnes – Tandem de type 3 18 tonnes – Tandem de type 4 20 tonnes – Essieu tridem – Tridem de type 1 21 tonnes – Tridem de type 2 25 tonnes – Remorque, essieu simple avant 6 tonnes

Poids total autorisé en charge (PTAC) et poids total roulant autorisé (PTRA) Le poids total autorisé en charge (PTAC) des véhicules et le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules (PTRA), sont limités, suivant le nombre et la répartition des essieux, comme suit :

catégories de véhicule PTAC – Véhicule à moteur isolé à 2 essieux (6 + 12 tonnes) 18 tonnes – Véhicule à moteur isolé à 3 essieux dont 1 tandem (6 + 20 tonnes) 26 tonnes – Véhicule à moteur isolé à 4 essieux et plus (6+25 tonnes) 31 tonnes – Remorque à 2 essieux (6 + 12 tonnes) 18 tonnes – Remorque à 3 essieux dont 1 tandem (6 + 18 tonnes) 24 tonnes PTRA – Véhicules articulés à 3 essieux simples (6+12+12 tonnes) 30 tonnes – Véhicules articulés à 4 essieux (6 + 12 + 20 ou 6+20+12 tonnes) 38 tonnes – Véhicules articulés à 5 essieux avec un tridem (6 + 12 + 25 tonnes) 43 tonnes – Véhicules articulés à 5 essieux avec deux tandems (6+ 20+20 tonnes) 46 tonnes – Véhicules articulés à 6 essieux (6 + 20 + 25 tonnes) et plus 51 tonnes – Train routier et train double à 4 essieux simples ; 38 tonnes – Train routier (porteur+remorque » et train double, à 5 ou 6 essieux 44 tonnes – Train routier «porteur+semi-remorque » à 6 essieux et plus 51 tonnes

Source : https://e-docucenter.uemoa.int/fr/annexe