Ziniaré : le SG de la Présidence déplore le retard dans les travaux de construction d’un amphithéâtre universitaire

Ziniaré, 2 août 2025 (AIB) – Le Secrétaire général de la Présidence du Faso, Zakaria Soré, a effectué une visite de terrain ce vendredi 2 août 2025 sur le site de l’université de Ziniaré, où est en construction un amphithéâtre de 500 places. Il a exprimé l’insatisfaction de l’Exécutif face au retard observé sur ce chantier inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous.

Lancés depuis six mois, les travaux du complexe universitaire – composé d’un amphithéâtre et d’un bloc pédagogique – affichent un taux d’exécution physique d’environ 20 %, alors que plus de 70 % du délai contractuel a déjà été consommé, selon les explications du Secrétaire général de la Présidence, Zakaria Soré.

« Quand vous mettez côte à côte ces deux taux, vous comprenez la raison de notre insatisfaction. On aurait aimé que le rythme de réalisation suive celui du temps consommé. Après six mois de travaux, on s’attendait à voir des bâtiments déjà dressés », a regretté M. Soré.

Malgré ce constat, le SG s’est voulu optimiste : « Nous avons donné des instructions fermes aux équipes sur place afin qu’elles revoient leur organisation et accélèrent le rythme pour livrer l’ouvrage dans les délais », a-t-il déclaré.

L’entreprise en charge des travaux, SOCOM, par la voix du technicien Emmanuel Kaboré, a reconnu les retards et les a justifiés par des problèmes techniques, notamment des difficultés liées à la conception de certains éléments structurels et un problème d’approvisionnement en eau.

Il a toutefois assuré que des solutions ont été trouvées et que l’entreprise est « sur une bonne lancée ».

« Le délai sera respecté. Nous allons mobiliser plus d’équipes pour accélérer les travaux », a-t-il promis.

Le bureau en charge du suivi technique, dirigé par Arnould Kaboré, a également évoqué un retard dans la validation des plans architecturaux, estimé à environ trois mois. Il a néanmoins rassuré quant au respect des normes de construction : « À chaque étape, notamment lors des coulées de béton, le laboratoire est présent pour les contrôles », a-t-il indiqué.

La construction de cet amphithéâtre s’inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, portée par le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette initiative vise à doter l’enseignement supérieur d’infrastructures modernes afin de le positionner comme un levier de développement du Burkina Faso. En amont, des contrôles réguliers de la part du chargé de mission de la Présidence pour le compte du Plateau Central ont été proposés.

Sa composante 1 prévoit la construction et l’équipement de 40 complexes universitaires, composés chacun d’un amphithéâtre et d’un bâtiment pédagogique en R+3. Quinze de ces amphithéâtres auront une capacité de 1 000 places, et 25 accueilleront 500 étudiants. Douze complexes ont été lancés en janvier 2025, et leur réalisation s’inscrit dans le cadre d’un programme d’urgence qui exige célérité et efficacité.

Agence d’information du Burkina (AIB)

LC/ata