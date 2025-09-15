Ziniaré : Le Keoogo, une initiation traditionnelle pour former les jeunes à la vie en société

Ziniaré, (AIB)-Une trentaine d’enfants ont pris part, du 3 au 13 septembre 2025 à Ziniaré, à une initiation traditionnelle appelée Keoogo. Organisée à l’initiative de Naaba Sanem, chef de Ziniaré, cette expérience a permis d’inculquer aux jeunes les valeurs fondamentales de la société moaga et de l’Afrique en général.

Le Keoogo est une immersion culturelle qui offre aux enfants des enseignements pratiques et moraux pour les préparer à affronter la vie.

Pendant dix jours, les initiés ont découvert les règles de respect, de solidarité, de discipline, ainsi que les savoirs liés à la nature et à la vie communautaire.

« C’est une véritable école de socialisation. Nous avons insisté sur le respect des aînés, la solidarité et le pardon. L’ambiance était tellement bonne que nous aurions souhaité prolonger l’expérience », témoigne Kafando Jean Baptiste, l’un des instructeurs.

Pour les enfants, l’expérience restera gravée dans les mémoires. Brayan Simporé, l’un des initiés, raconte avec enthousiasme : « On nous a appris à nous entraider entre amis. Ce qui m’a marqué, c’est la partie consacrée à la chasse et la découverte des arbres. Je suis très content d’avoir participé ».

Traditionnellement, le Keoogo dure trois mois et dix jours. Mais pour cette édition, la durée a été ramenée à dix jours afin de lancer le processus. « L’essentiel, c’est de pérenniser cette initiative et de donner aux enfants des repères : la discipline, le respect des aînés, la défense des plus faibles, mais aussi la connaissance des interdits », explique Naaba Sanem.

À travers le Keoogo, c’est tout un pan de la culture moaga qui renaît et se transmet aux nouvelles générations. Une manière de rappeler que la société burkinabè puise sa force dans ses traditions, ses valeurs et son attachement à la vie communautaire.

Le chef de Ziniaré entend également ouvrir cette pratique à d’autres communautés du Bassitenga, dans une dynamique de rencontre et d’échanges culturels lors de la prochaine édition.

Agence d’information du Burkina

LO/ata