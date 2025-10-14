Ziniaré : La police met la main sur des faux multiplicateurs de billets de banque

Ziniaré, (AIB)-Le Service régional de la police judiciaire du Plateau-Central (SRPJ-Oubritenga) a mis fin aux activités de deux gangs spécialisés dans l’escroquerie, le faux monnayage ainsi que le faux et usage de faux en bande organisée, opérant dans la région de l’Oubritenga, rapporte la Police nationale sur sa page officielle.

Selon la même source, le premier groupe identifiait ses victimes dans les lieux publics, notamment les débits de boissons, avant de leur proposer des services de « multiplication » de billets de banque. Après avoir gagné la confiance de leurs cibles, les escrocs procédaient à un échange de sachets contenant de vrais et de faux billets, puis disparaissaient avec l’argent authentique.

Le second groupe, quant à lui, s’adonnait à l’escroquerie à distance. Ses membres fouillaient les poubelles d’entreprises et d’administrations afin de collecter des coordonnées qu’ils exploitaient ensuite pour proposer de fausses offres d’emploi ou de vente, extorquant ainsi des sommes d’argent via les services de transfert mobile.

Des ressortissants étrangers feraient partie du réseau, utilisant de faux documents pour échapper aux recherches.

L’opération de la police a permis l’interpellation de quatre membres actifs ainsi que la saisie de faux billets (en FCFA et en devises étrangères), de matériel informatique, de téléphones, de puces électroniques et de motos.

La Police nationale a salué la collaboration des populations qui a permis ce succès, tout en les invitant à la vigilance et à la dénonciation systématique des cas suspects aux numéros verts 17, 16 et 1010.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

LC/ata