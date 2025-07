Ziniaré : Des journées d’orientation pour aider les nouveaux bacheliers à faire des choix éclairés

Ziniaré, 22 juillet 2025 (AIB)-La salle polyvalente de 1000 places de Ziniaré a refusé du monde les 21 et 22 juillet 2025 à l’occasion des premières journées d’orientation organisées dans la province du Bassitenga. Une initiative de la direction provinciale de l’enseignement secondaire, professionnelle et technique de Bassitenga, qui a permis aux nouveaux bacheliers, aux élèves et aux parents de s’informer sur les filières de formation et leurs débouchés.

« Ces journées représentent beaucoup pour moi parce que je doutais sur mes choix de filières. Maintenant je pense que je saurai bien choisir ma filière quoi », s’est réjoui Wendgoudi Fabrice Tondé, nouveau bachelier de la série D. « Il y a MPCI, marketing et gestion, finances et comptabilité, aménagement du territoire… trop d’opportunités », a-t-il énuméré avec enthousiasme.

Même son de cloche chez Carole Nongbzanga Ouédraogo, également nouvelle bachelière. « Cette journée nous permet à chacun de pouvoir choisir la filière qui nous convient à l’université. Ainsi, nous ne ferons pas d’erreurs », a-t-elle confié.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le haut-commissaire de Bassitenga, Sahabani Zeba. « C’est un évènement capital pour notre province. Comme vous le savez, les journées d’orientation, avant nous les suivions à la télé. Cette année, grâce à l’inspiration géniale de la directrice provinciale, nous abritons ces journées qui vont permettre à nos élèves de faire le bon choix. Ce qui conduit à la réussite des études, c’est le choix. Si vous faites un mauvais choix, après vous regrettez », a-t-il souligné.

Naaba Sanem, chef de Ziniaré, est le parrain de ces journées d’orientation. Il salue l’initiative : « En tant que parents, nous avons vu beaucoup de choses. J’invite les parents eux-mêmes à passer voir. Là, ils comprendront mieux. Aujourd’hui, on ne peut pas compter sur les universités publiques seulement. Certaines filières ne s’y trouvent pas. Que cette initiative se perpétue les années à venir. »

Pour la directrice provinciale , l’inspectrice Léocadie Traoré, l’objectif est clair : « comme le thème le dit : ‘S’orienter aujourd’hui pour réussir demain, nous avons le souci que nos jeunes puissent réussir leur vie, et cela commence par un meilleur choix. Après l’obtention du bac, ce qui hante les bacheliers et les parents, c’est la filière d’études. C’est pour cela que nous avons organisé ces journées pour leur donner plus d’informations. »

Au programme, des panels sur les filières universitaires, les procédures d’inscription, l’utilisation de la plateforme CampusFaso, l’accès aux œuvres sociales (bourses, FONER), ainsi que la communication des universités publiques et privées invitées.

Des techniciens du Service de l’orientation, des bourses et du CROU ont animé des sessions d’information sur les prestations en matière de santé et d’alimentation.

Par ailleurs, les participants ont pu suivre des témoignages de professionnels sur la formation professionnelle. Mme Régina Kadio, promotrice du centre de formation Séduction Coiffure, a insisté sur l’importance de cette voie : « On n’est pas obligé d’aller jusqu’au doctorat. On peut choisir un métier, réussir et s’épanouir. »

En plus des échanges en sous-groupes avec les lauréats du BEPC et du BAC, les élèves et parents ont visité les stands des instituts et écoles invités pour mieux s’imprégner de l’offre de formation disponible au Burkina Faso.

Notons que l’objectif du Burkina est d’aller vers un taux d’orientation de 60% vers l’enseignement technique et la formation professionnelle.

Agence d’information du Burkina

LO/ata