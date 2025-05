Burkina Faso–Centre-Est–Boulgou–Intempéries

Zabré : Une forte pluie cause d’importants dégâts matériels

Zabré, 16 mai 2025 (AIB) – Une pluie diluvienne accompagnée de violentes rafales de vent s’est abattue sur la commune de Zabré dans la soirée du jeudi 15 mai 2025, provoquant d’importants dégâts matériels tant sur les infrastructures publiques que privées.

Selon le chef de service départemental de l’Agriculture, Souleymane Go, 60 mm de pluie ont été enregistrés en quelques heures. Le sinistre, qui a débuté aux environs de 19 heures, a notamment touché plusieurs zones névralgiques de la commune.

Parmi les infrastructures publiques affectées, le bâtiment abritant la bibliothèque et la salle des professeurs du lycée départemental a vu sa toiture arrachée. Les plaques solaires des CSPS urbains 1 et 2 ont été emportées par le vent, tandis que la toiture ainsi que les poutres métalliques (IPN) du CSPS de Sampéma ont été endommagées. De plus, le feu tricolore situé en face de la Caisse populaire de Zabré a été déraciné.

Le préfet et président de la délégation spéciale de Zabré, Alain B. Bassono, a indiqué avoir informé sa hiérarchie, notamment le haut-commissaire de la province du Boulgou. Il a également lancé un appel à la solidarité, invitant les personnes de bonne volonté à venir en aide aux sinistrés.

En dehors des bâtiments publics, plusieurs habitations et commerces ont été décoiffés, et de nombreux arbres ont été déracinés ou gravement endommagés. Heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été signalée à ce stade.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

JPB/ata