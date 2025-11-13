Zabré : Une association valorise le soumbala et le beurre de karité bio

‎Zabré, 13 novembre 2025 (AIB)-Dans le cadre de la promotion de la philosophie »produisons ce que nous consommons », l’Association Evangélique des Pasteurs du Burkina Faso a lancé la valorisation du beurre de karité et du soumbala bio. Le samedi 8 novembre dernier, elle a inauguré son nouveau dépôt dédié à ces produits locaux à Zabré.

‎Lors de cette cérémonie, le premier vice-président de la délégation spéciale de Zabré Jacques Gouba, a salué cette initiative, soulignant qu’elle contribuera à améliorer les conditions de vie des habitants de la commune. « Le soumbala et le beurre de karité font partie intégrante de notre alimentation quotidienne. Nos ancêtres, en particulier nos grands-mères et mères, les utilisaient pour préparer des mets délicieux », a-t-il déclaré.

‎Moussa Michel Gouba, président de l’Association Evangélique des Pasteurs, a rappelé l’historique de l’association, née de la volonté d’un groupe de dirigeants d’églises et de fidèles de la région de Zabré, qui ont souhaité contribuer à la lutte contre les fléaux sociaux tels que le banditisme juvénile, la prostitution et la dégradation des mœurs, par l’instruction biblique.

‎La production de beurre de karité et de soumbala sera assurée par les femmes de cinq villages de la commune de Zabré, à savoir Zabré, Zihoun, Wangala, Moungou et Mangagou. À la tête de ce groupe de femmes, Élisabeth Bonsa, porte-parole des femmes, a exprimé sa conviction que cette initiative permettra aux femmes de sortir de la pauvreté et de soutenir financièrement leurs familles.

‎L’association prévoit également la plantation de 100 hectares de néré, de karité et d’autres plantes médicinales. Actuellement, elle compte 285 membres, dont 185 femmes et 100 hommes, et bénéficie du soutien du Programme de Microfinance et du Fonds Mondial pour l’Environnement.

‎Agence d’Information du Burkina

‎JPB/ata