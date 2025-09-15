‎Burkina-Boulgou-Montée-Couleurs

‎Zabré/Rentrée administrative: Le PDS appelle à l’unité des services déconcentrés et des forces vives

‎Zabré, 15 septembre 2025 (AIB) – La délégation spéciale(PDS) de Zabré, en collaboration avec les services déconcentrés et les forces vives de la commune, a procédé à la montée des couleurs ce lundi 15 septembre, jour de la rentrée administrative 2025-2026, au service de l’environnement. Le PDS a profité de cette occasion pour appeler les services déconcentrés de l’État et les forces vives à œuvrer dans la même direction pour le bien-être de la commune.

‎Initialement prévue dans une école située à 15 km de Zabré, la cérémonie s’est finalement tenue au service de l’environnement en raison d’un deuil. À 7h30, les membres de la délégation spéciale, ainsi que les services déconcentrés et les forces vives, étaient déjà présents au pied du mât. L’agent des eaux et forêts, Geneviève Ouedraogo, munie de la ficelle, a hissé le drapeau au sommet du mât au son de l’hymne national.

‎Après cette phase, le préfet président de la délégation spéciale (PDS) de Zabré, Alain Boubié Bassono, a souhaité une bonne rentrée scolaire aux responsables de l’éducation et à leurs collaborateurs indiquant que la révolution dans laquelle le Burkina est engagé ne peut avoir de source que par l’éducation.

Pour lui, au-delà l’administration, l’armée, les acteurs de l’éducation constituent «un pion incontournable dans le changement que souhaitent nos plus hautes autorités »

Il a ajouté qu’en plus de l’enseignement, il est impératif d’inculquer aux enfants l’amour de la patrie, le travail bien fait, l’amour d’autrui, la productivité, la solidarité et la notion de vivre ensemble.

‎Le PDS a par ailleurs réaffirmer la disponibilité de la délégation spéciale à accompagner le corps enseignant afin l’année scolaire qui s’annonce soit un succès au profit des enfants de la commune de Zabré.

‎‎Le chef du service de l’environnement, le lieutenant Boukari Salemberé, s’est réjoui du choix de son service pour la montée des couleurs, un exercice patriotique rappelant notre appartenance unique à la mère patrie.

‎Agence d’Information du Burkina (AIB)

‎JPB/yos