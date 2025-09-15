Burkina-Boulgou-Rentrée-Administrative

Zabré/Rentrée administrative 2025-2026 : La volonté et de la disponibilité sont des gages de la réussite des élèves, (responsable)

‎Zabré, 15 septembre 2025 (AIB) – Le chef de la circonscription de l’éducation de base Zabré 1, Phylibert POUYA, a souligné lundi lors de la rentrée administrative 2025-2026, l’importance de la volonté et de la disponibilité des acteurs éducatifs pour garantir la réussite des élèves.

La rentrée administrative 2025-2026 est officiellement lancée dans la commune de Zabré. Un travail préparatoire a été effectué au cours des deux dernières semaines pour garantir le bon déroulement de cette rentrée, qui se tient aujourd’hui dans toutes les écoles de la commune.

Le chef de la circonscription de l’éducation de base Zabré 1, Phylibert Pouya a souhaité la bienvenue à tous les nouveaux enseignants ainsi qu’aux membres du service administratif resté fonctionnel pendant les vacances.

« Nous espérons vous êtes revenus avec davantage de motivation, de disponibilité et d’engagement, pour l’encadrement des élèves qui vous seront confiés », a-t-il souhaité.

M. Pouya a également rassuré de sa pleine disponibilité à accompagner tous les acteurs et à partager les difficultés qu’ils rencontreront dans les écoles.

Agence d’information du Burkina

‎JPB/yos