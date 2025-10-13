Zabré : L’Église catholique célèbre sa fête paroissiale

Zabré, 11 octobre 2025 (AIB)-La paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de Zabré a célébré sa fête paroissiale ce dimanche 12 octobre 2025. Le curé, l’abbé Jean Denis Ilboudo, a rappelé à l’occasion que « tout est grâce ».

La fête paroissiale Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus a été marquée par une grande messe célébrée par le curé Jean Denis Ilboudo, sous la bénédiction de l’évêque du diocèse de Manga, Monseigneur Léopold Médard Ouédraogo, avec la participation de plusieurs prêtres venus de tout le diocèse.

L’événement a également enregistré la présence des autorités administratives et coutumières, venues soutenir les fidèles catholiques de Zabré. Le curé a exprimé sa gratitude à tous les participants.

Dans son homélie, le curé a commenté l’Évangile du jour, selon Saint Luc, relatant la guérison de dix lépreux par Jésus. Il a souligné que la guérison est le fruit de la foi.

« Parmi les dix lépreux guéris, un seul est revenu vers Jésus pour le remercier. Cet Évangile met en lumière l’ingratitude et nous appelle à prendre conscience des dons reçus », a expliqué l’abbé Ilboudo. Il a exprimé sa fierté pour l’engagement des fidèles de la paroisse, soulignant son rayonnement, avant de prier le Seigneur de continuer à les accompagner, les éclairer et les guider sur le chemin de la foi.

Monseigneur Léopold Médard Ouédraogo, évêque du diocèse de Manga, a salué l’engagement des fidèles catholiques de la paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de Zabré derrière leur curé.

« Notre pays traverse actuellement une crise sécuritaire, mais nous en sortirons certainement. Ce que je demande à tous les Burkinabè, c’est de nous aimer les uns les autres, comme le Christ nous a aimés », a déclaré l’évêque.

Le président du Conseil paroissial, Tobouré Yigo, a salué les initiatives des filles et fils de Zabré, où qu’ils se trouvent, pour le développement de la paroisse.

Il a également remercié les trois chorales – Bissaphone, Mooréphone et Francophone – qui ont animé brillamment la messe.

Plusieurs fidèles ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de la fête. Siméon Gouba a notamment souhaité une bonne fête à tous et prié Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus d’intercéder auprès de Dieu pour les filles et fils de l’Église-Famille de Zabré, afin que leur foi continue de prospérer.

La paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus de Zabré célébrera son jubilé de diamant (75 ans) en 2027.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

JPB/ata