Zabré : Inauguration du bâtiment annexe de la mairie

Zabré, 19 octobre 2025 (AIB)-Le bâtiment annexe de la mairie de Zabré a été inauguré le vendredi 17 octobre 2025. Lors de la cérémonie, le Haut-Commissaire de la province du Boulgou, Constantin D. Dabiré, a salué cet ouvrage comme un symbole de la détermination de la population de Zabré.

Présidée par le Haut-Commissaire, la cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses de Tenkodogo et de Zabré.

La construction de ce bâtiment débuté en 2014, a rencontré plusieurs difficultés. C’est finalement la délégation spéciale actuelle, dirigée par le préfet, président de la délégation spéciale (PDS), Alain Boubié Bassono, qui a achevé les travaux, avec toutefois une version réduite du projet initial : le bâtiment, prévu à l’origine sur plusieurs niveaux, a finalement été limité à un rez-de-chaussée. Le coût total de la construction s’élève à 139 600 000 F CFA.

Le Haut-Commissaire a déclaré que le bâtiment inauguré représente le fruit de la détermination et de l’engagement de la population de Zabré. Selon lui, cette réalisation améliorera les conditions de travail des agents municipaux tout en optimisant les services rendus à la population. « Cela permettra une meilleure gestion des services publics et garantira des prestations de qualité pour la population », a-t-il souligné, invitant les agents à redoubler d’efforts pour offrir des services encore plus efficaces.

Le PDS a également précisé que le bâtiment, composé de sept pièces spacieuses, abritera notamment le bureau du PDS, celui du secrétaire général, ainsi que ceux des deux vice-présidents. On y trouvera aussi la comptabilité, la régie, des latrines et une grande salle de réunion ou de fête pouvant accueillir entre 200 et 300 personnes. Le bâtiment est conçu pour être extensible à l’avenir, afin de permettre une expansion si nécessaire. Le PDS a insisté sur le fait que, grâce à ces nouvelles infrastructures, « les agents n’auront plus d’excuse pour ne pas accomplir leurs tâches dans les délais impartis ».

Enfin, il convient de rappeler que l’ancien bâtiment, construit par l’État autour de 2006-2007, sera désormais affecté au service de l’Etat civil.

Agence d’Information du Burkina

