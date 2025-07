Yatenga :Le RISA en campagne de sensibilisation pour soutenir la Révolution populaire et progressiste

Ouahigouya, 15 juillet 2025 (AIB) – Le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l’Afrique (RISA) a animé un grand panel le samedi 12 juillet 2025 à Ouahigouya. Objectif : conscientiser la masse populaire afin de soutenir la Révolution populaire et progressiste (RPP) en cours au Burkina Faso.

Après Ouagadougou, Tenkodogo, Banfora, Dédougou, Niankorodougou et Fada N’Gourma, c’est la région du Yatenga qui a à son tour accueilli ce grand panel organisé par le RISA. Dans le cadre de son initiative visant à sensibiliser la population, le RISA a échangé avec les habitants de la cité de Naaba Kango pour renforcer leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré et à la Révolution progressiste et populaire (RPP).

Venus des quatre coins de la ville de Ouahigouya, les leaders des organisations de la société civile (OSC), les chefs coutumiers et religieux ainsi que les forces vives ont massivement répondu à l’appel.

Pour le coordonnateur régional du RISA, section Yatenga, Amidou Guingani, « l’objectif de ce grand panel est de former politiquement et idéologiquement les citoyens de la région du Yatenga afin d’apporter un soutien total au chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, à travers la Révolution progressiste et populaire. La révolution actuelle vise à instaurer une souveraineté totale du Burkina Faso. Chaque participant, après ce panel, doit devenir un acteur de conscientisation et être capable de convaincre les masses populaires par la force de l’argument ».

Deux grandes communications ont ponctué ce panel à Ouahigouya. La première, intitulée « La lutte contre l’impérialisme, un combat de longue haleine », a été présentée par Adama Amadé Siguiré. La seconde, sur le thème « La responsabilité du peuple pour le triomphe de la Révolution progressiste et populaire (RPP) », a été développée par l’enseignant-chercheur Dr Hyacinthe W. Ouédraogo.

Le secrétaire général de la province du Yatenga, Pierre Claver Bancé, s’exprimant au nom du gouverneur de la région, a salué l’initiative de la section RISA/Yatenga. Il a invité les participants à prêter une oreille attentive aux échanges afin d’en tirer le meilleur profit.

Agence d’Information du Burkina

BB/ATA