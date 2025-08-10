BURKINA – YATENGA – EXCELLENCE – ÉDUCATION PRIMAIRE

Yatenga / Journée de l’excellence : Des lauréats primés et félicités

Ouahigouya, 10 août 2025 (AIB)-La Direction provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yatenga (DPEPPNF) a organisé l’édition 2025 de la Journée de l’excellence pour célébrer le mérite des acteurs de l’éducation. L’activité a été présidée par le haut-commissaire de la province du Yatenga, Tasséré Nacoulma, a constaté l’AIB.

C’est sous le thème « Célébration de l’excellence dans la résilience, gage d’un système éducatif performant » que les acteurs de la communauté éducative ont commémoré la Journée de l’excellence au Yatenga, ce samedi 9 août 2025, dans l’enceinte de la direction provinciale.

Facteur de saine émulation, l’organisation de cette journée contribue à l’amélioration des indicateurs du système éducatif, a indiqué le directeur provincial, Salam Ouédraogo. Il a rappelé que la province a obtenu, à la session 2025, un taux record de 88,10 % de réussite à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP), avec 176 écoles ayant toutes atteint un taux de 100 %.

Pour cette édition 2025, plus d’une vingtaine de lauréats et de structures éducatives ont été récompensés : motos pour les meilleurs enseignants de CM2, vélos et kits divers pour les élèves, ordinateurs de bureau et caisses à outils pour le meilleur centre, ainsi que des attestations de reconnaissance à des éducateurs et partenaires de l’éducation.

Dans son message, la représentante des parrains, Adja Fati Ouédraogo, a félicité l’ensemble des acteurs pour leur engagement au travail.

« Les forts taux de réussite indiqués sont révélateurs. Cette journée dédiée à l’excellence met en lumière les efforts et les réussites des élèves de manière officielle et publique, et valorise le travail, l’engagement et le dépassement de soi », a-t-elle déclaré.

Mme Ouédraogo a exprimé l’espoir de voir la province du Yatenga rayonner davantage sur le plan scolaire, avant de réaffirmer la disponibilité des parrains à accompagner une telle initiative.

Prenant la parole avant la remise des prix aux lauréats, le haut-commissaire du Yatenga, Tasséré Nacoulma, a insisté sur l’importance accordée par le chef de l’État, Ibrahim Traoré, au secteur de l’éducation, en créant l’Initiative présidentielle pour un enseignement de qualité pour tous.

Aux lauréats, M. Nacoulma a adressé un appel à demeurer des modèles pour leurs proches et pour la Nation, qui attend de bénéficier de leur savoir, savoir-être et savoir-faire pour relever les défis du développement.

La Journée de l’excellence a été placée sous le parrainage du président du conseil d’administration de l’ONG SOS Sahel, M. Salifou Ouédraogo, et le co-parrainage du PDG de l’entreprise Nabélisgo et Frères (ENAF), El Hadj Ilassa Ouédraogo, qui ont soutenu financièrement et matériellement l’activité.

L’événement a connu une forte mobilisation des acteurs de la communauté éducative du Yatenga.

Agence d’Information du Burkina

Pn/ata