Yatenga/ Journée de l’arbre : Près de 2000 plants mis en terre dans la commune de Oula

Ouahigouya, 16 août 2025 (AIB)- La journée provinciale de l’arbre du yatenga s’est tenue samedi 16 août 2025 dans la commune rurale de Oula, sous la présidence du Haut-Commissaire de la province du Yatenga, Tasséré Nacoulma,

Dans l’optique de reverdir la nature, les autorités provinciales du Yatenga ont jugé nécessaire la tenue d’une journée de reboisement. Cette séance de reboisement fait suite à l’appel lancé par le camarade président du Faso, Ibrahim Traoré, de planter et d’entretenir des arbres surtout d’espèces médicales au cours de l’année 2025.

A terme, ce sont plus de 3000 arbres d’une quinzaine d’espèces à majorité médicinale qui seront plantés sur des sites de plus de 4 hectares.

Les intervenants qui se sont succédé à la tribune ont salué la vision éclairée des autorités du pays qui va stopper l’avancée du désert et apporter des soins endogènes à la population.

Le Haut-Commissaire Nacoulma, a précisé que l’action du jour est le signe d’un engagement constant de la population de la province du Yatenga de participer à la reforestation du couvert végétal.

Après une séance de démonstration de la technique de plantation d’arbres exécutée par un agent de l’environnement, les autorités et les habitants de Oula ont procédé à la mise en terre de 500 plants dans le jardin botanique de l’association des tradipraticiens de Oula.

En outre, les volontaires pour la défense de la patrie et les personnes déplacées internes, ont bénéficié de 1500 plants qu’ils devront planter sur des sites de leurs choix. Séance tenante, les populations de Oula sorties nombreuses ont pris l’engagement de prémunir les plants contre les différents aléas par des grilles de protection.

Agence d’Information du Burkina

Pn/yos