Yatenga : Harouna Ouédraogo installé dans ses fonctions de directeur provincial des Sports et Loisirs

Ouahigouya, 17 juillet 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province du Yatenga, Pierre Claver Bancé, représentant le haut-commissaire, a installé Harouna Ouédraogo dans ses fonctions de directeur provincial des Sports et Loisirs du Yatenga, le mercredi 16 juillet 2025 à Ouahigouya.

Nommé en Conseil des ministres le 18 juin 2025, l’inspecteur, professeur d’Éducation physique et sportive, Harouna Ouédraogo, a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur provincial des Sports et Loisirs. Parents, amis et personnel de la direction provinciale en charge des Sports et Loisirs du Yatenga sont venus nombreux témoigner leur solidarité au nouveau directeur.

Pour Harouna Ouédraogo, « Je prends la pleine mesure des nouvelles responsabilités qui m’incombent. Je m’engage à honorer mon sacerdoce avec professionnalisme. Mais je ne saurais atteindre les résultats escomptés sans le soutien de mes collaborateurs. Pour cela, je reste ouvert à tous, à tout moment. Je sollicite votre accompagnement pour la réussite de la mission. Je félicite mon prédécesseur pour le travail abattu et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. »

Le secrétaire général de la province, Pierre Claver Bancé, tout en félicitant le directeur sortant pour les acquis, a invité le nouveau directeur à se mettre rapidement au travail, car le contexte sécuritaire ne facilite pas la tâche aux responsables. M. Bancé a ensuite rassuré le nouveau directeur de la disponibilité du personnel et de l’accompagnement des autorités régionales pour la réussite de sa mission.

Depuis mars 2022, Harouna Ouédraogo assurait l’intérim à la direction provinciale des Sports et Loisirs du Yatenga. Il devient ainsi le deuxième directeur provincial des Sports et Loisirs du Yatenga, après Hugues Diabri, qui a occupé le poste de 2018 à 2021.

« Je m’engage à être un acteur de terrain, à l’écoute de vos préoccupations, disponible et résolument tourné vers l’action. Car le sport est un droit, le loisir est un besoin, et la santé est une priorité. Je tends la main à toutes les forces vives de la province pour que le sport et les loisirs deviennent un véritable outil de reconstruction sociale, de santé publique et de paix durable », a soutenu M. Ouédraogo.

Agence d’information du Burkina

