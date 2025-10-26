Yatenga/CEB Oula 1 : plusieurs acteurs récompensés à l’occasion de l’excellence scolaire

Ouahigouya, 26 octobre 2025 (AIB)-La Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Oula 1 a organisé, le samedi 25 octobre 2025, la 2ᵉ édition de sa journée d’excellence, afin de magnifier les efforts de la communauté éducative et de récompenser les acteurs les plus méritants de l’année scolaire écoulée, a constaté l’AIB.

La cérémonie, qui s’est tenue dans l’enceinte de l’école primaire publique de Boursouma « A », a connu la présence des autorités administratives, coutumières, des enseignants et des élèves de la commune de Oula.

Elle a été marquée par des discours, des remises de cadeaux, de kits scolaires, de vélos pour les élèves et d’attestations de reconnaissance.

Dans son allocution, l’inspecteur, chef de la CEB de Oula 1, Lassané Badini, a félicité l’ensemble des acteurs de l’éducation de sa zone d’intervention pour les efforts consentis.

« Derrière chaque réussite et chaque sourire se cachent des enseignants dévoués que je qualifie de bâtisseurs silencieux de la nation burkinabè. C’est l’occasion pour moi d’inviter tous les apprenants à la discipline, à la curiosité et au travail », a-t-il déclaré.

Dans la même dynamique, la représentante du directeur provincial de l’éducation, Mme Antoinette Guingané/Ouédraogo, a exhorté les parents d’élèves et les partenaires à s’impliquer davantage dans la scolarisation et l’encadrement des enfants.

« Chers enseignants, je vous invite à plus d’abnégation dans la mise en œuvre effective des innovations pédagogiques recommandées par l’initiative présidentielle pour l’éducation », a-t-elle ajouté.

Placée sous le parrainage du président de l’Organisation du Secours Humanitaire au Burkina Faso, El Hadj Noufou Sawadogo, la cérémonie a été l’occasion pour ce dernier de féliciter la communauté éducative pour son engagement et de promettre deux bourses d’études — l’une pour la meilleure fille et l’autre pour le meilleur garçon — à la session 2025-2026 du CEP.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance de satisfaction partagée, avec la remise de plusieurs récompenses : 18 élèves ont reçu des kits scolaires et des vélos, des ordinateurs et des attestations ont été remis aux meilleurs enseignants, tandis que les meilleures associations de mères éducatrices ont bénéficié d’ustensiles de cuisine.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

Alexandre Zallé (Collaborateur)