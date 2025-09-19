Burkina-Nakambé-Education-Rencontre-Acteurs

Yargatenga /Rentrée administrative : La CEB de affûte ses armes pour une meilleure année scolaire

Ouargaye ; 17 sept. 2025 (AIB) – Le Chef de Circonscription de l’Éducation de Base (CCEB) de Yargatenga, M. Kibsa Noël SEGDA, a présidé, ce mardi 16 septembre 2025, la rentrée administrative avec les encadreurs pédagogiques et les directeurs d’écoles de sa circonscription.

Les échanges ont porté sur plusieurs points inscrits notamment la lecture et le commentaire des instructions officielles de rentrée, la communication sur les orientations du ministère en vue de la bonne conduite de l’année scolaire 2025-2026 et l’examen des feuilles de route de la DPEPPNF et de la CEB.

Selon M. SEGDA, cette rencontre vise à assurer une appropriation harmonisée des instructions et à renforcer la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’éducation de la CEB de Yargatenga pour relever les défis de l’année scolaire.

