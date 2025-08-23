Burkina-Yagha-Sebba-Cadre-Concertation

Yagha : la première session du cadre de concertation provincial se tient à Sebba

Sebba, 20 août 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Yagha Adama Koussoubé a présidé le mardi 19 août 2025 à Sebba, la première session du Cadre de concertation provincial tenue à la Direction régionale de l’économie et de la planification (DREP) du Sahel, a constaté l’AIB.

L’ensemble des forces vives de la province a pris part aux travaux, consacrés à la situation humanitaire, éducative et sanitaire du Yagha. A l’ouverture, le haut-commissaire a salué la forte mobilisation et a invité les participants à une écoute attentive des différentes communications, gage de la réussite des échanges.

Les services techniques ont présenté la situation sectorielle. La Direction provinciale de l’action humanitaire a fait le point des vivres reçus au dernier convoi : 300 tonnes de petit mil dont 158 pour Sebba et 142 pour Solhan, 200 tonnes de riz réparties entre Sebba (117) et Solhan (83), ainsi que 100 tonnes de haricots dont 76 destinées à Sebba et 24 à Solhan.

Parmi les défis identifiés, figurent la nécessité d’un appui en vivres aux ménages vulnérables, le pré-positionnement de stocks de contingence, le plaidoyer pour une dotation régulière aux écoles et l’accompagnement des zones sous blocus. En perspectives, le service entend promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, soutenir les activités génératrices de revenus et renforcer l’éducation ainsi que la formation professionnelle.

Au plan éducatif, le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle a présenté le bilan de l’année scolaire écoulée, marqué par le retour de certains enseignants, le recrutement de 28 enseignants communautaires et l’organisation du Certificat d’études primaires avec un taux de succès de 75,52 %. Les perspectives portent sur le retour effectif du personnel volontaire et des fonctionnaires titulaires, la recherche de partenaires pour la réhabilitation des salles de classe défaillantes et le renforcement de la formation continue.

Pour le district sanitaire, le médecin-chef a relevé les contraintes majeures, notamment l’impossibilité pour les agents sous blocus de rejoindre leurs postes sans convoi, l’insuffisance de ressources humaines, le coût élevé du transport des produits de santé et la faible couverture du réseau de communication. Il a plaidé pour la prise en compte du personnel de santé dans les rotations aériennes, la mobilisation d’une réserve sanitaire et la construction d’un siège pour le district.

Les Organisations non gouvernementales (ONG) ont, pour leur part, rappelé leurs interventions à Sebba et à Solhan, axées sur des dons en vivres, l’assistance sanitaire et l’appui aux activités génératrices de revenus. En clôturant les travaux, le haut-commissaire, Adama Koussoubé a salué la pertinence des contributions et la détermination des participants à œuvrer pour le développement local. Il a réaffirmé l’engagement de l’Etat à poursuivre les efforts pour le retour de la paix et de la quiétude dans la province du Yagha et dans l’ensemble du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina