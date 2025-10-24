Burkina-Yaadga-Humanitaire-Don

Yaadga : L’OIM offre du matériel aux survivantes de VBG et aux services techniques

Ouahigouya, 24 oct. 2025 (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Yatenga, Tasséré Nacoulma, a présidé, le jeudi 23 octobre 2025 à Ouahigouya, la cérémonie officielle de remise de divers dons au profit des survivantes de violences basées sur le genre (VBG) et des services techniques de la région du Yaadga. La cérémonie a été organisée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a constaté l’AIB.

Kits de dignité, moyens médico-techniques, équipements roulants et matériels technologiques : telles sont les composantes du don offert par l’OIM au bénéfice des victimes de VBG, ainsi qu’aux services de santé et humanitaires de la région du Yaadga.

Cette activité de l’organisation onusienne s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Renforcement du soutien psychosocial et des services en santé mentale dans les régions affectées par la violence au Burkina Faso (Est, Sahel et Nord) », mis en œuvre par l’OIM avec le soutien financier du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF).

Selon le haut-commissaire du Yatenga, Tasséré Nacoulma, ces appuis permettront de renforcer les capacités opérationnelles des services techniques afin de soulager les victimes de VBG dans la région. Il a invité les bénéficiaires à faire un usage judicieux et responsable du matériel reçu.

Au nom du gouverneur de la région, M. Nacoulma a remercié l’OIM pour ses efforts constants en faveur de l’accompagnement de l’État dans ses actions de développement et de prise en charge des personnes en détresse.

Pour sa part, la représentante du chef de mission de l’OIM, Minata Diakité/Sirima, a indiqué que l’objectif est de renforcer l’accès à des services de santé mentale et de soutien psychosocial de qualité pour les populations vulnérables, notamment celles exposées aux risques de protection et aux violences basées sur le genre.

« L’OIM a toujours œuvré pour soulager les personnes affectées par les crises mentales et psychosociales. Grâce à l’appui de ses partenaires, notamment OCHA, elle a pu mobiliser ces divers moyens pour accompagner le gouvernement burkinabè. Nous saluons la qualité des relations entre notre institution et l’État du Burkina Faso », a-t-elle déclaré.

Le directeur régional de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale du Yaadga, Laurent Samanyounga, a précisé que le matériel reçu sera remis aux personnes en situation de détresse mentale et psychosociale.

« Ce matériel nous permettra de répondre rapidement aux sollicitations des populations en difficulté mentale et sociale dans les quatre provinces de la région que sont le Loroum, le Passoré, le Zondoma et le Yatenga », a-t-il indiqué.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

ni/pn/ata