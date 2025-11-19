Burkina-Yaadga-Faso Mêbo- Lancement

Yaadga/Faso Mêbo : Deux sites ouverts pour recevoir les contributions

Ouahigouya, 18 nov. 2025 (AIB) – Les sites de Gondologo (route de Tougan) et de Somyaga (route de Ouaga) ont été ouverts mardi dans la région de Yaadga pour recevoir les contributions à l’initiative présidentielle Faso Mêbo,

Le conseiller technique du gouverneur de la région de Yaadga, Issouf Savadogo, a reçu mardi 18 novembre 2025 des contributions pour Faso Mêbo, marquant l’ouverture de la réception des appuis à l’initiative présidentielle dans cette région du pays.

À l’instar des autres régions du pays, celle de Yaadga a entamé la réception des dons de Faso Mêbo en vue de donner un autre visage aux différentes villes de la région.

Selon le représentant du gouverneur de la région, Issouf Savadogo, ce lancement est aussi un appel aux citoyens de la région à s’engager pour soutenir l’initiative présidentielle.

« Nous invitons les fils et filles de cette belle région à apporter leurs contributions de quelque nature que ce soit pour un succès éclatant de Faso Mêbo dans notre région », a-t-il déclaré.

Il a spécialement invité la jeunesse, « cheville ouvrière du développement », à s’approprier l’initiative qui nécessite aussi une force physique.

La chargée de mission à la présidence du Faso, Sanata Ouédraogo, a indiqué que l’initiative Faso Mêbo de la région de Yaadga faisait partie des attentes des habitants de toutes les quatre provinces que sont le Loroum, le Passoré, le Yatenga et le Zondoma.

Séance tenante, le président des producteurs de la pomme de terre du Burkina, Isso Sawadogo, a offert 20 tonnes de ciment en vue de soutenir l’initiative. Il a saisi l’occasion pour inviter les bonnes volontés à emboîter le pas.

L’équipe de coordination régionale rassure les contribuables d’une bonne gestion des différents dons qui parviendront au niveau des sites de Gondologo (route de Tougan) et de Somyaga (route de Ouaga).

Agence d’information du Burkina

Kni/pn/yos