Burkina-Yaadga-Education- Excellence

Yaadga/Excellence Scolaire :145 acteurs primés

Ouahigouya, 16 nov. 2025 ( AIB)- C’est sous le signe de la résilience et de la promotion des réformes éducatives, que la Direction régionale de l’Education préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Yaadga tenu ce samedi 15 novembre l’édition 2025 de l’excellence scolaire, permettant de primer 145 acteurs qui sont distingués.

145 acteurs de l’éducation de la région du Yaadga, soit 67 élèves et apprenants, 65 enseignants, éducateurs, animateurs et agents de bureau et 13 structures scolaires et éducatives, ont reçus des récompenses en espèce et en nature.

Selon le directeur régional de l’éducation primaire de Yaadga, Pascal Wango, après neuf ans de rupture avec la première édition, il est juste et bon de marquer une halte et magnifier ces élèves, hommes et femmes qui travaillent inlassablement pour le rayonnement de l’éducation dans notre région.

« Vous êtes les visages de la réussite, et les ambassadeurs d’une jeunesse résiliente », a-t-il lancé à l’endroit des lauréats.

Pour le ministre chargé de l’Éducation représenté par le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, la tenue de cette journée d’excellence est à saluer à sa juste valeur.

A l’entendre, la mise en application des réformes éducatives dans la région, est la preuve et la manifestation que les hautes autorités peuvent compter avec les acteurs de l’éducation du septentrion burkinabè.

Désigné super enseignant de la région, Boureima Ouédraogo, a remercié les initiateurs de cette reconnaissance qui est pour lui une invite à tous les éducateurs à être des excellents pour des meilleurs résultats.

Le représentant des parrains, Sidi Mahamadi Bangrin Ouédraogo, cette cérémonie d’excellence est une célébration de la résilience de l’éducation dans la région de Yaadga.

«Vous êtes la preuve vivante qu’aucune adversité ne saurait vaincre votre engagement.» a-t-il lancé aux acteurs de la communauté éducative.

Cette fête de l’excellence au Yaadga a été honorée par la présence du Secrétaire général de la Présidence du Faso, du secrétaire général du ministère de l’Enseignement de Base, des directeurs généraux de service, des opérateurs économiques, des leaders de la société civile et l’ensemble des acteurs de la communauté éducative de la région.

Agence d’information du Burkina

Kni/pn/yos