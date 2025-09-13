Burkina-Yaadga-Eliminatoire SNC

Yaadga : 461 candidats en compétition pour désigner les ambassadeurs de la région à la SNC

Ouahigouya, 12 septembre 2025 (AIB)- Dans la région du Yaadga, 461 artistes, toutes catégories confondues, répartis en arts du spectacle, arts plastiques, en gastronomie et en sports traditionnels, rivaliseront de talents pour décrocher les tickets qualificatifs à la Semaine nationale de la culture (SNC) prévue en 2026 à Bobo-Dioulasso.

Le top départ des phases éliminatoires pour la désignation des représentants de la région du Yaadga à de la prochaine édition de la Semaine nationale de la Culture a été donné hier vendredi par le Secrétaire général(SGR) de la région représentant le Gouverneur, Kuilga Albert Zongo.

Dans son discours de lancement, le SGR a salué la résilience des troupes et l’ensemble des artistiques de la région qui s’engagent à représenter culturellement le septentrion burkinabè à ce rendez-vous national.

Il a exhorté tous les artistes qui seront retenus, au professionnalisme et l’abnégation en vue de remporter des trophées dans les différentes catégories.

Pour le Secrétaire général de la SNC,

Lanssa Moïse Kohoun, la région de Yaadga a toujours présenté des compétiteurs de qualité, en témoigne les différentes primes obtenues chaque édition.

Il a ajouté que la direction générale de la SNC, travaillera pour que les équipes retenues participent sereinement à la compétition.

Le parrain, Sidi Madi Ouédraogo a souligné que la culture est un véritable tremplin de paix entre les différentes communautés parce que chaque troupe représente un espoir et un catalyseur de relation pacifique.

Toutes les troupes en compétition promettent donner le meilleur d’elles-mêmes en vue de se qualifier pour les phases finales à Bobo-Dioulasso.

Rendez-vous est pris ce dimanche 14 septembre 2025 pour la proclamation des résultats des phases éliminatoires dans la salle des spectacles de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouahigouya (MJCO).

Agence d’information du Burkina

Pn/yos