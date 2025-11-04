Yaadga-Promotion du numérique- Campagne de contributions

Yaadga : 20 jeunes outillés pour valoriser les informations de la région sur wikipédia

Ouahigouya,03 Nov.2025 (AIB)- L’association Zogoré.teh, engagée dans la promotion du numérique dans la commune de Zogoré, a initié une formation au profit d’une vingtaine de jeunes motivés pour enrichir et valoriser les contenus liés à la région de Yaadga sur Wikipédia. Les apprenants ont reçu les félicitations et des prix symboliques au cours d’une cérémonie ce weekend dans la cité de Naaba Kango.

Lancée en juillet 2025 par l’association communale Zogore.tech, cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « WikiYaadga 2025 » et a mobilisé plus de 20 jeunes motivés pour enrichir et valoriser les contenus liés à la région de Yaadga. Pendant 45 jours, des jeunes étudiants et élèves, utilisateurs d’internet ont été formés et accompagnés afin de mettre en lumière l’histoire, la culture, les personnalités et les atouts de leur localité sur la plateforme.

Ils ont appris à collecter, vérifier et partager des informations fiables sur le Yaadga ce qui leur a permis de ne plus être uniquement des consommateurs de contenus numériques mais des producteurs de savoir.

Grâce à cette formation, les participants ont acquis des compétences en rédaction et en amélioration d’articles Wikipédia.

A en croire les organisateurs de la formation, les apprenants sont désormais capables de contribuer durablement à la visibilité de leur terroir, permettant ainsi au grand public d’accéder à des informations fiables et actualisées de la région de Yaadga.

Au cours de la cérémonie de clôture de la campagne qui a eu pour cadre le Centre d’Accès au Numérique Colonel Pierre Ouédraogo de la commune de Zogoré sis à Ouahigouya, les articles améliorés ont été présentés aux invités et aux autorités administratives.

La Préfet, Présidente de la Délégation Spéciale (PDS) de Zogoré Delphine Pagabélem s’est réjoui de l’aboutissement de l’initiative. « En formant nos jeunes à contribuer sur wikipédia nous les préparons à devenir des acteurs du changement, des citoyens numériques responsables capables d’écrire leur propre histoire, de défendre leur identité culturelle et de participer à la construction d’un savoir collectif accessible à tous » a soutenu l’autorité communale de Zogoré.

Les 5 meilleurs contributeurs ont été récompensés ce qui a fait dire au Directeur provincial de la jeunesse du Yatenga, Brahima Ouédraogo sont désormais des ambassadeurs du savoir libre, des historiens du présent, des médiateurs culturels du futur.

Agence d’Information du Burkina

