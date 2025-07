Visuels et podcasts : les équipes de l’AIB prêtes à relever le défi

Ouagadougou, 11 juillet 2025 (AIB) – La session de formation des journalistes et correspondants de l’Agence d’Information du Burkina (AIB) sur la conception de visuels et la production de podcasts a pris fin vendredi. À l’issue de l’atelier, les participants se sont engagés à mettre en pratique les compétences acquises et à les traduire en actions concrètes sur le terrain.

« Cette formation est une première pour ce type de contenus, et nous vous assurons de notre engagement à les appliquer sur le terrain », a déclaré le représentant des participants, Abdoul Salam Ouarma, lors de la cérémonie de clôture.

Il a également rassuré la Directrice générale de l’AIB sur l’amélioration attendue des contenus diffusés sur les différentes plateformes de l’Agence.

M. Ouarma a par ailleurs exprimé sa gratitude envers les formateurs, qui ont su allier théorie et pratique pour aboutir à des réalisations concrètes.

« La conception de visuels et la production de podcasts sont des compétences pratiques, et nous pensons que chacun de nous saura mettre en valeur sa région à travers ces nouveaux supports », a-t-il ajouté.

Il a également formulé des recommandations, notamment la poursuite de la formation continue et le renforcement des équipements techniques

Selon le correspondant AIB du Tuy, Babou Éric Bazié, cette formation vient à point nommé, car elle permettra aux journalistes de l’Agence d’améliorer le contenu de leurs productions.

Elle contribuera également à innover dans les approches, afin de proposer aux lecteurs et abonnés des contenus en phase avec les réalités actuelles, a-t-il précisé.

Pour sa part, la Directrice générale de l’AIB, Mme Séraphine Somé/Millogo, s’est félicitée de l’atteinte des objectifs fixés, soulignant que les participants maîtrisent désormais les outils de création de visuels et de réalisation de podcasts.

Elle a exhorté les journalistes du siège et les correspondants régionaux à intégrer systématiquement ces nouveaux outils dans leurs productions quotidiennes, et à proposer des contenus originaux pour renforcer l’attractivité des plateformes de l’AIB.

