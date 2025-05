SÉJOUR DU PRÉSIDENT DU FASO DANS LES HAUTS-BASSINS

Visite guidée à l’hôpital militaire Tanguet-OUATTARA

(Bobo-Dioulasso, 23 mai 2025). Dans la matinée de ce 23 mai 2025, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État a visité l’hôpital militaire Tanguet-OUATTARA, situé au sein du camp Ouezzin-COULIBALY, pour encourager le personnel et donner des orientations pour une meilleure prise en charge des blessés et des malades.

De la clinique buccodentaire, en passant par l’imagerie médicale, le service de chirurgie comportant 3 blocs et une salle de réanimation, le Chef de l’État a constaté les conditions de travail, les efforts ainsi que les services fournis par le personnel dans cet établissement hospitalier militaire d’une capacité de 60 lits extensible.

Le Médecin-Colonel Armel PODA, directeur de cet hôpital militaire, qui a conduit cette visite guidée, s’est dit honoré avec son équipe de recevoir la visite de la plus haute autorité du pays. Une visite qui en elle-même est un symbole fort d’encouragement à l’ensemble des services de santé militaires du Burkina Faso et de solidarité aux combattants en soins médicaux.

Au terme de sa visite et dans le debriefing avec le personnel, le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a donné des instructions fermes pour l’érection de nouvelles infrastructures et l’acquisition d’équipements de pointe pour relever le niveau du plateau technique médical.

« Il n’est pas normal qu’un combattant souffre au front et quand il lui arrive d’être blessé, il souffre encore à l’hôpital pendant sa prise en charge », a dénoncé le Président du Faso. Il a félicité le personnel et a donné des orientations pour des investissements futuristes à même de faire de ce centre médical une référence dans les années à venir et dans la durée.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso