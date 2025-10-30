Visite de courtoisie d’une délégation du ministère de l’Économie et des Finances du Burkina Faso à l’Ambassade du Burkina Faso à Riyad

(Riyad, le jeudi 30 octobre 2025) – En mission technique en Arabie saoudite pour renforcer la coopération financière entre le Burkina Faso et ses partenaires du Golfe, Monsieur Boukaré ZOUANGA, Directeur de la Dette publique à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité publique, accompagné de Monsieur Moussa ZANGRÉ, a rendu une visite de courtoisie à Son Excellence Monsieur Boukary SAVADOGO, Ambassadeur du Burkina Faso en Arabie saoudite.

La rencontre, empreinte de cordialité, a permis au chef de délégation d’exprimer sa gratitude pour l’accueil chaleureux, les facilités logistiques et l’accompagnement constant offerts par l’Ambassade tout au long de la mission.

L’Ambassadeur Boukary SAVADOGO a salué l’initiative et réaffirmé l’engagement de la Mission diplomatique à accompagner toutes les actions visant à consolider les relations économiques et financières du Burkina Faso avec ses partenaires stratégiques, dans un esprit de souveraineté, de transparence et de partenariat gagnant-gagnant.

Cette visite illustre la complémentarité entre les institutions nationales et les représentations diplomatiques, unies dans leur ambition commune de promouvoir le développement et le rayonnement du Burkina Faso sur la scène internationale.

Ambassade du Burkina Faso à Riyad