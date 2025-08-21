Visite d’amitié à Bamako : le Premier ministre aux côtés de la jeunesse malienne

Le Premier ministre du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a pris part, ce mercredi 20 août 2025, à la célébration du deuxième anniversaire de la Brigade citoyenne du Mali. La cérémonie, organisée au Centre international de Conférences de Bamako, a réuni de nombreux officiels, des leaders communautaires et surtout des centaines de jeunes engagés dans cette organisation.

La Brigade citoyenne du Mali, créée en 2023 sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, œuvre à promouvoir le civisme, la solidarité et l’engagement communautaire. En deux ans d’existence, elle a multiplié les actions de sensibilisation et d’éducation civique, contribuant à rapprocher les jeunes des valeurs de citoyenneté et de patriotisme.

Invité spécial de l’événement, le chef du gouvernement burkinabè a salué une initiative porteuse d’avenir, qu’il a qualifiée d’« instrument durable de changement de mentalité de la jeunesse et de la société malienne ». Il a transmis les salutations fraternelles du peuple burkinabè à la jeunesse malienne.

Dans son discours, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a rappelé les liens historiques et fraternels qui unissent les deux pays. « Nous partageons une histoire commune, des valeurs de courage et de résilience, ainsi qu’un destin lié par la quête de paix et de souveraineté véritable », a-t-il déclaré, avant d’exhorter les jeunes à rester le pilier des dynamiques de progrès. Et d’ajouter : « Qu’est-ce qu’un citoyen sans civisme, sinon une menace pour sa propre communauté ? Et qu’est-ce qu’une Nation sans patriotes, sinon une terre vulnérable, sans défense ni destinée ! ».

Le Premier ministre malien, le Général de Division Abdoulaye Maïga, a remercié son homologue pour sa présence à Bamako, affirmant qu’elle avait « rehaussé l’éclat de la cérémonie » et constituait la preuve que les dirigeants de la Confédération AES veulent faire de la jeunesse un pilier de la construction d’une confédération forte et prospère.

Le ministre malien Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, en charge de la Jeunesse et des Sports, a adressé un message similaire à l’endroit de son homologue burkinabè, Roland Somda, membre de la délégation.

La cérémonie a été marquée par le serment solennel des membres de la Brigade citoyenne, engagés à servir pleinement leur communauté et convaincus que leurs actions quotidiennes contribueront à bâtir un Sahel plus fort, plus solidaire et souverain.

DCRP/Primature