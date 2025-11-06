Burkina-Santé-Projet-Développement

Validation du projet de renforcement des soins de santé primaires et de la nutrition (phase II)

Ouagadougou, 6 nov. 2025 (AIB) – Le gouvernement burkinabè a adopté, en Conseil des ministres, un rapport relatif à la validation de la fiche d’identification sommaire du Projet de renforcement des soins de santé primaires pour l’amélioration de la santé et de la nutrition –phase II (PRSS-ASN II).

Ce projet vise à améliorer durablement la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des soins de santé primaires et spécialisés sur l’ensemble du territoire national. Sa mise en œuvre contribuera à renforcer la couverture sanitaire et la performance du système de santé burkinabè.

Le PRSS-ASN II prévoit :

– la création de 20 centres médicaux communaux ;

– la construction et l’équipement de six (06) centres d’hémodialyse ;

– la mise en place de six (06) cliniques mobiles modernes pour une offre de soins adaptable ;

– la création de neuf (09) antennes régionales du SAMU pour une meilleure gestion des urgences ;

– le renforcement du système transfusionnel dans sept (07) régions, afin de garantir la disponibilité et la sécurité des produits sanguins.

Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans (2026-2031) pour un coût global estimé à 170,3 milliards de F CFA. Son financement sera assuré par le budget de l’État, un prêt de la Banque islamique de développement (BID) et un don du Life and Livelihoods Fund.

Agence d’Information du Burkina (AIB)