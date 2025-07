Burkina-Yaadga-Sport-Finales-USSUBF

USSU-BF : Ouahigouya accueille les phases finales nationales

Ouahigouya, 25 juil. 2025 (AIB)- Le Ministère des Sports de la Jeunesse et de l’emploi a procédé vendredi à Ouahigouya, chef-lieu de la région du Yaadga, au lancement des finales nationales de l’Union des Sports scolaire et Universitaire du Burkina Faso (USSU-BF) et des grandes écoles de la saison 2024-2025 a constaté l’AIB sur place.

Les compétitions ont débuté dans la matinée par le Volley-ball en présence de la directrice générale des sports et loisirs. Les jeunes universitaires hommes et dames s’affronteront dans plusieurs disciplines en sport collectif à savoir le volley-ball, le football, le hand-ball, le basket-ball et dans des sports individuels comme l’athlétisme, la lutte, le judo.

Les phases finales ont été placées sous le thème « Jeunesse, sport scolaire et universitaire pour bâtir une Nation forte et solidaire ! » et connaitra son apothéose ce samedi 26 juillet 2025 dans la cité de Naaba Kango sous le patronage du ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi (MSJE) Roland Somda.

Agence d’Information du Burkina

Pn/as/ata