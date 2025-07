Burkina-Yaadga-Sport-Finales-USSUBF

USSU-BF : l’Université Aube Nouvelle en hommes remporte le trophée en Basket-ball

Ouahigouya, 28 juil. 2025 (AIB)- L’Université Aube nouvelle (U-AUBEN) chez les messieurs, a remporté dimanche à Ouahigouya, le trophée en basketball, en battant en finale, l’Université Lédea Bernard Ouédraogo (ULBO) par 59 à 31, à la faveur de la clôture des finales des compétitions de l’Union des sports scolaire et universitaire (USSU-BF) dans la cité de Naba Kango, a constaté l’AIB.

L’explication entre l’U-AUBEN et l’ULBO était l’attraction des finales en sports collectifs. Pendant 40 mn de jeu âprement disputés c’est la première Université qui a eu raison de son adversaire en s’imposant par le score de 59 paniers à 31. Dès le premier quart-temps, Aube Nouvelle a affiché une volonté manifeste de rééditer l’exploit de la saison précédente. À la pause, elle menait déjà 39 à 08 en sa faveur.

Du retour des vestiaires, l’Université Lédea Bernard OUEDRAOGO a fait preuve d’un sursaut d’orgueil et d’un engagement digne des grands jours, offrant une seconde période plus équilibrée, au cours de laquelle elle a inscrit 23 points (contre 20 pour Aube Nouvelle), portant le score final à 59–31.

C’est la Secrétaire générale du ministère des sports, de la Jeunesse et de l’emploi (MSJE) Colette Ouédraogo qui a présidé la cérémonie de clôture. C’était en présence du gouverneur de la région du Yaadga Thomas Yampa, des corps constitués, d’encadreurs sportifs et d’éminentes personnalités du monde des sports.

C’est le plateau omnisports de la direction régionale des sports et loisirs à Ouahigouya qui a servi de cadre aux différentes compétitions et à la cérémonie officielle de clôture des finales USSU-BF de la saison 2025. Les sportifs des universités et grandes écoles du Burkina ont pendant deux jours de compétition, démontré leurs talents dans plusieurs disciplines en sport collectif et individuel.

Cette saison sportive, les différentes universités et grandes écoles ont rivalisé de talents en ayant à l’esprit le thème « Jeunesse, sport scolaire et universitaire pour bâtir une Nation forte et solidaire ! ». En effet 400 athlètes de 54 universités et grandes écoles ont rivalisé de talent.

Au cours de la cérémonie de clôture des compétitions, la Secrétaire générale du MSJE Colette Ouédraogo représentant le ministre Roland Somda a rendu un hommage aux autorités régionales de Yaadga pour la facilitation à la réussite des compétions. Il a remercié les membres des différents départements ministériels et l’ambassadeur pour le sport Charles Kaboré qui se sont tous engagés pour la tenue et la réussite de ces phases finales de l’USSUBF.

Mme Ouédraogo a souligné dans son allocution que c’est grâce à la vision des plus hautes autorités que la saison USSU-BF a pu avoir lieu et a permis aux jeunes talents des universités et grandes écoles de s’exprimer sportivement. A l’endroit des sportifs, la représentante du ministre en charge des sports a souhaité que les étudiants sportifs poursuivent dans l’excellence outre le sport, dans les études et dans les actions de développement de la nation burkinabè.

