UNZ/Koudougou : Harouna Derra soutient une thèse sur l’alphabétisation des adultes selon la formule REFLECT

Koudougou, 7 nov. 2025 (AIB)-Harouna Derra est désormais docteur en sciences de l’éducation, option et spécialité andragogie. Il a soutenu avec brio sa thèse de doctorat, vendredi, à l’Université Norbert Zongo (UNZ) de Koudougou, sur le thème : « Effets de l’alphabétisation des adultes selon la formule REFLECT sur leur vécu socio-professionnel au Burkina Faso ».

La cérémonie de soutenance s’est tenue sous la présidence du Pr Léopold Bawala Badolo, professeur titulaire en psychologie génétique et différentielle à l’Université Joseph Ki-Zerbo.

Le directeur de thèse, Pr François Sawadogo, professeur titulaire en psychologie cognitive des apprentissages à l’Université Norbert Zongo, a été assisté de la codirectrice, Dr Ya Éveline Touré épouse Johnson, maître de conférences en psychologie de l’éducation à l’École normale supérieure d’Abidjan (Côte d’Ivoire).

Le jury comprenait également deux rapporteurs, Pr Afsata Paré, professeure titulaire en sciences de l’éducation à l’UNZ, et Dr Dom Dodzi, maître de conférences à l’Université de Lomé (Togo), ainsi qu’un examinateur, Dr Daouda Kouma, maître de conférences en psychologie sociale à l’Université Joseph Ki-Zerbo.

Selon le président du jury, Pr Léopold Badolo, la thèse présentée par M. Derra aborde « une thématique pertinente et d’actualité, bien structurée et défendue avec clarté ».

Il a salué la qualité du document, la maîtrise du sujet par le candidat et la pertinence des arguments avancés, tout en l’encourageant à approfondir davantage ses recherches sur l’alphabétisation des adultes, un enjeu crucial pour le développement du Burkina Faso.

Le directeur de thèse, Pr François Sawadogo, a pour sa part souligné la valeur ajoutée de la recherche. « M. Derra a su démontrer les apports de la formule REFLECT, tant sur le plan social qu’économique et personnel. Il a également mis en lumière les difficultés rencontrées sur le terrain pour sa vulgarisation et formulé des recommandations pertinentes à l’endroit des acteurs du non formel », a-t-il indiqué.

Dans son intervention, le nouveau docteur Harouna Derra a expliqué que sa recherche est partie de deux constats : la lente progression du taux d’alphabétisation des adultes entre 2018 et 2022, et le faible engouement pour la formule REFLECT.

Ses résultats montrent que cette approche contribue positivement au développement social, économique et professionnel des adultes alphabétisés.

Il a, à ce titre, formulé plusieurs recommandations, notamment le renforcement de la dimension andragogique de la formule et la promotion de son usage par l’État à travers les structures compétentes.

Le jury, après délibération, a salué la rigueur scientifique et la pertinence du travail mené. Il a, à l’unanimité, déclaré M. Harouna Derra admis au grade de docteur en sciences de l’éducation avec la mention très honorable, tout en l’invitant à intégrer les observations formulées pour la version finale de la thèse.

La cérémonie, empreinte de solennité et d’émotion, a réuni parents, amis, collègues et encadreurs venus témoigner leur soutien et féliciter le nouveau docteur pour ce brillant parcours universitaire.

Agence d’Information du Burkina

FGB/pb/ata