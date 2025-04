CONSEIL DES MINISTRES DU 16 AVRIL 2025

– Une unité de formation et de recherche en sciences et techniques à Dori

– Recrutement de 2000 sous-officiers au profit de Police nationale

– Fin du monopole pour le Laboratoire national des bâtiments et des travaux publics (LNBTP)

(Ouagadougou, 16 avril 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé ce mercredi, l’hebdomadaire Conseil des ministres. Lors du point fait à la presse à l’issue des travaux, le ministre Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a indiqué que plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions importantes prises.

Au titre du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d’utilité publique urgente, le projet de construction d’une Unité de Formation et de Recherche en Sciences et Techniques (UFR/ST) et d’une cité universitaire pour le Centre universitaire de Dori. Selon le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, Pr Adjima THIOMBIANO, le Burkina Faso de concert avec des partenaires, a obtenu un financement pour la construction d’une UFR/ST et d’une cité au Centre universitaire de Dori.

« Ce financement a été obtenu depuis 2020, un site avait été identifié, mais force est de constater que jusqu’à ce jour, les travaux n’ont pas pu commencer du fait de l’indisponibilité de ce site. Malgré les nombreuses discussions et négociations qui s’en sont suivies, le site reste toujours inaccessible pour l’érection des différentes infrastructures », explique le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, Pr Adjima THIOMBIANO.

Recrutement de 2000 Hommes au profit de la Police nationale

Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un rapport relatif à une demande d’autorisation de recrutement sur concours directs et professionnels au profit de la Police nationale. Selon le ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA, son département va recruter au titre de 2025, sur concours professionnels 20 commissaires de police et 60 officiers de police.

Pour les concours directs, ce sont 10 commissaires et 10 officiers de police, avec des qualifications spécifiques qui seront recrutés. De même, 2000 sous-officiers dont 50 de sexe féminin seront admis dans les rangs de la police nationale, avec un quota réservé aux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), aux Volontaires adjoints de sécurité (VADS) et aux femmes des Forces de Défense et Sécurité tombées au front.

Le monopole du Laboratoire national des bâtiments et des travaux publics levé

Au titre du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, le Conseil a adopté un projet de loi portant règlementation de l’exercice de métier de laboratoire et des travaux publics. « Ce nouveau projet de loi a pour but de lever le monopole du Laboratoire national des bâtiments et des travaux publics (LNBTP) en vue d’entrer dans la dynamique de la mise en œuvre des engagements de l’État, de soutenir les différentes initiatives présidentielles et faire face aux nombreuses sollicitations », souligne le ministre chargé des Infrastructures, Adama Luc SORGHO.

En termes d’innovations, le ministre SORGHO cite l’ouverture de certaines activités de Laboratoire au secteur privé, l’institution de l’agrément technique pour la réalisation des travaux et activités de laboratoire et la création d’un organe de régulation des activités des laboratoires du secteur du bâtiment et des travaux publics.

