« Une seule femme suffit », réaffirme le Vatican aux hommes catholiques

Ouagadougou, 26 novembre (AIB)-Le Vatican a réaffirmé hier mardi que, pour les catholiques, le mariage ne peut unir qu’un seul homme et une seule femme, rappelant que la polygamie, l’adultère et les relations multiples (polyamour) sont incompatibles avec la doctrine de l’Église.

Dans un nouveau décret approuvé par le Pape Léon XIII, la Congrégation pour la doctrine de la foi rappelle aux 1,4 milliard de fidèles que le mariage exige un engagement exclusif et durable.

La note de la Congrégation intitulée « Une seule chair (Una caro). Éloge de la monogamie », souligne que « tout mariage authentique est une unité composée d’un homme et d’une femme, une relation si intime et totale qu’elle ne peut être partagée avec d’autres ».

Le Saint-Siège rejette l’adultère, la polygamie (encore pratiquée dans des communautés catholiques en Afrique), ainsi que le polyamour défendu en Occident.

Le décret affirme que la polygamie, l’adultère et le polyamour reposent sur « l’illusion que l’intensité de la relation se retrouve dans une succession de personnes », une vision que l’Église rejette fermement.

Le Vatican insiste sur le fait que le mariage chrétien repose sur « la richesse et la fécondité » de l’union traditionnelle entre un homme et une femme. Le décret invite ainsi les croyants à choisir un seul conjoint et à s’engager envers lui pour la vie.

Le Saint-Siège répondait ainsi à des préoccupations soulevées depuis quelques années par des évêques africains et occidentaux à propos de la polygamie et du polyamour.

Le document n’aborde pas la question des relations homosexuelles ni celle du divorce.

En rappel, le divorce n’est pas reconnu par l’Église, qui considère le mariage comme un engagement à vie.

Le Vatican rappelle toutefois l’existence de la procédure d’annulation, permettant d’évaluer la validité d’un mariage, et souligne que les partenaires ne sont pas tenus de rester dans des relations toxiques (séparation de corps).

Agence d’information du Burkina

ATA/as

Sources : Reuters, Vatican News.

NB: photo d’illustration générée par l’IA.