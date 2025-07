Burkina-Saison-Pluie-Dégâts-Éducation

Une forte pluie provoque des dégâts à Ouahigouya y compris au lycée Yadéga

Ouahigouya, 27 juillet 2025 (AIB)-Une forte pluie accompagnée de vents violents s’est abattue dans la nuit de samedi à dimanche sur la ville de Ouahigouya, causant d’importants dégâts matériels, notamment au lycée Yadéga, dont le bloc administratif et neuf salles de classe sont désormais hors d’usage, a constaté l’AIB.

Selon les services de la météorologie, la cité de Naaba Kango a enregistré environ 60 millimètres de pluie dans la matinée du 27 juillet.

Cette pluie extrême a fortement impacté plusieurs secteurs de la ville, dont le marché central et le lycée Yadéga, établissement secondaire public construit à l’époque coloniale, avec un effectif de 1 897 élèves à la fin de l’année scolaire 2024-2025.

Sur les lieux, le constat est désolant : blocs de béton, tôles arrachées, ferrailles tordues (IPN) jonchent le sol, témoignant de la violence de la tempête. Si aucun blessé n’a été enregistré, les pertes matérielles sont lourdes et préoccupantes.

Le proviseur du lycée, Sidsoré Simon Ouédraogo, a dressé un premier bilan : six bureaux administratifs endommagés avec leurs documents et équipements informatiques, neuf salles de classe détruites, ainsi que le hall de la cuisine scolaire et une partie du parking.

« Je remercie notre hiérarchie qui s’est mobilisée rapidement pour constater les dégâts. Mais aujourd’hui, nous avons besoin d’un appui d’urgence, notamment en matériel de bureau, pour permettre à l’administration de fonctionner en cette période cruciale de préparation de la rentrée 2025-2026 », a lancé M. Ouédraogo.

Le responsable de l’établissement appelle à la solidarité des parents d’élèves, des riverains et des forces vives de la région du Yatenga. Il a également soumis une doléance à l’Association pour le développement économique et social du Nord, dans l’attente d’un soutien plus structurant de l’État.

