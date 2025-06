Burkina-Russie-Coopération-Nucléaire

Une délégation burkinabè en immersion à la centrale nucléaire de Leningrad à la veille d’un important accord intergouvernemental

Saint-Pétersbourg, 18 juin 2025 (AIB)-Une délégation burkinabè conduite par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a effectué ce mercredi une visite technique à la centrale nucléaire de Leningrad, dans la région de Saint-Pétersbourg (Russie), à la veille de la signature d’un important accord intergouvernemental entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie sur l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire, a constaté sur place un journaliste de l’AIB.

Cette visite, placée sous haute sécurité et menée au cœur d’une unité nucléaire à plus de 40 °C, a débuté par une rencontre avec les responsables de Rosatom, la société russe spécialisée dans la construction de centrales nucléaires.

Les échanges ont porté sur les capacités technologiques et les services proposés par ce fleuron de l’industrie nucléaire, présent dans 60 pays.

Elle précède la signature, prévue le 19 juin, d’un accord intergouvernemental entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie portant sur l’exploitation pacifique de l’énergie nucléaire.

Le directeur par intérim de Rosatom, Valery Zhemchugov, a indiqué que sa société est le deuxième opérateur mondial du secteur en termes de capacité installée.

Elle dispose de la technologie nucléaire avancée de 3e génération, qui, selon les rapports de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), n’a jamais enregistré d’incident de niveau 2.

Toujours selon M. Zhemchugov, Rosatom intervient dans la construction et la maintenance de centrales nucléaires, la fourniture de pièces de rechange et d’équipements, les solutions numériques, les analyses prédictives et la modélisation, ainsi que dans l’extraction et l’enrichissement de l’uranium, sans oublier les études préparatoires.

« Le portefeuille de produits de Rosatom vise à contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) », a-t-il affirmé, en précisant que les technologies utilisées sont conformes aux normes de l’AIEA.

Le site de Leningrad, doté de quatre unités, a contribué à hauteur de plus de 18 % à la production nationale d’électricité en Russie en 2024. Une unité opérationnelle a été présentée au ministre Gouba pour une immersion.

Dans son intervention, le ministre burkinabè de l’Énergie a salué l’excellence des relations de coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. Il a rappelé que cette coopération est portée au plus haut niveau des États, comme en témoignent les échanges réguliers entre le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et son homologue russe, Vladimir Poutine.

La visite guidée – sans photo ni caméra – a été assurée par l’ingénieur en chef par intérim de la centrale, Yuri Paklianov.

Elle a permis à la délégation burkinabè de visiter la salle de contrôle, où une centaine d’ingénieurs et de techniciens surveillent en permanence les paramètres de fonctionnement à l’aide d’ordinateurs et de tableaux électroniques.

Les visiteurs ont également découvert l’atelier de contrôle des turbines (où la température atteint un minimum de 40 °C malgré de puissants climatiseurs), les bâtiments de traitement de l’eau, les piscines de refroidissement, les locaux des groupes électrogènes d’urgence, les bâtiments administratifs et techniques, ainsi que les gigantesques tours de refroidissement qui dominent le site.

Le ministre Gouba était accompagné d’une délégation de 12 personnes, parmi lesquelles l’envoyé spécial du président du Faso, l’ambassadeur du Burkina à Moscou, Aristide Rapoudgdouba Ludovic Tapsoba, le conseiller spécial du président en matière d’énergie, Nicolas Kagambèga, le directeur général de l’Énergie, Alidou Koutou, et le directeur général de la SONABEL, Souleymane Ouédraogo.

Le président du conseil d’administration de la SONABEL, Dramane Bitibaly, le conseiller technique Abdoulaye Sawadogo, des conseillers en communication ainsi que des journalistes burkinabè ont également pris part à la visite.

La délégation burkinabè est arrivée en Russie le 17 juin pour participer au 28e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, en marge duquel la signature de l’accord intergouvernemental est prévue.

La visite de la centrale de Leningrad et l’accord annoncé marquent une étape importante dans l’ambition du Burkina Faso de diversifier ses sources d’énergie et de renforcer son indépendance énergétique.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

CK/ata