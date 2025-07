Burkina-Yatenga-AG-Alumni-ULBO

ULBO : Les anciens étudiants et diplômés formalisent un cadre de rassemblement et d’entraide

Ouahigouya, 29 juin 2025 (AIB)- « L’Association des Alumni de l’Université Lédea Bernard Ouédraogo (ULBO) » a été portée sur les fonts baptismaux au cours d’une Assemblée générale (AG) constitutive tenue à Ouahigouya. Aux termes des travaux des anciens étudiants et diplômés (alumni) ont adopté le statut et règlement intérieur de leur structure et ont procédé à l’élection d’un bureau exécutif placé désormais sous la présidence de Sidi Moustapha Ouédraogo, a constaté l’AIB.

L’amphithéâtre de l’ex école nationale des enseignants du primaire a servi de cadre pour la tenue de cette AG constitutive ce samedi 28 juin 2025 à Ouahigouya des alumni venus de toutes les régions du pays sauf le Sahel. A en croire le Président du comité d’organisation Madi Komi, l’initiative de la création d’une structure juridiquement et statutairement reconnue portée par des anciens étudiants diplômés de l’Université Lédea Bernard Ouédraogo se justifie par le souci de bâtir un cadre de solidarité de partage d’expériences dans une fédération d’énergies de savoirs pour la bonne marche de l’institution qui a assuré leur formation.

Au cours de la cérémonie d’ouverture le parrain Dr Salam Ouédraogo maitre de conférence agrégé en chirurgie générale à l’ULBO, par ailleurs Vice-Président chargé de la professionnalisation et des relations universitaires/entreprises, a rassuré les alumni de sa disponibilité, son engagement à les accompagner pour l’atteinte des objectifs de l’association.

Le Président de l’ULBO représenté par le Vice-Président chargé des enseignements et innovations pédagogiques, Pr Souleymane Ouédraogo a pour sa part salué l’initiative puis a remercié toute la communauté universitaire pour son implication dans la formation et le suivi des diplômés et étudiants.

Les travaux de l’AG ont permis aux alumni de l’ULBO d’examiner le projet de statut et de règlement avant de les adopter à l’unanimité après de fructueux échanges. Un bureau exécutif de 12 membres a été mis en place avec pour Président Sidi Moustapha Ouédraogo.

Créée en 2010 sous l’appellation de Centre Universitaire Polytechnique de Ouahigouya et érigée en université pleine en 2017, ce temple du savoir dont la mission est entre autres l’élaboration et la transmission des connaissances pour la formation d’hommes et de femmes afin de répondre aux besoins du développement du Burkina Faso, a été baptisé Université Lédea Bernard Ouédraogo en 2024. Elle compte 1 Institut, 2 UFR, plusieurs filières de formation et plus d’un millier de diplômés sortis dont des médecins, gestionnaires du foncier et des ressources humaines, mathématiciens, statisticiens, techniciens de l’environnement et du développement durable etc.

Agence d’Information du Burkina

Pn/as/ata