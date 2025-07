Burkina-Religion-Association

UCAP Burkina : Romaric Ouédraogo élu président

Ouagadougou, 9 juil. 2025 (AIB) – Romaric Ouédraogo a été élu président de l’Union catholique africaine de la presse section Burkina Faso (UCAP-Burkina), à l’issue d’une l’Assemblée générale (AG) extraordinaire de l’association, tenue le samedi 5 juillet 2025 à Ouagadougou.

Les participants, réunis dans la salle d’œuvres de la Cathédrale Notre-Dame de l’Immaculée Conception (CNDIC) de Ouagadougou ont porté le communicateur Romaric Ouédraogo à la tête du bureau de l’UCAP, fort de 9 membres, pour un mandat de 4 ans.

Il remplace à ce poste Alexandre Rouamba dit Alexandre Legrand Rouamba.

« Cette nouvelle équipe a pour mission de redynamiser la vie associative de l’UCAP Burkina en ajoutant de la terre à la terre, de renforcer la visibilité des actions des journalistes et communicateurs catholiques et de porter haut les valeurs d’éthiques, de vérité et de paix chères à l’association à travers l’inspiration chrétienne du métier de professionnel des médias », indique un communiqué de l’UCAP-Burkina, parvenu à l’AIB.

Voici la composition du nouveau bureau de l’UCAP-Burkina

Président : Romaric Ouédraogo

Vice-président : Hulriche Niamba

Secrétaire général : Juste Éphrem Zio

Secrétaire général adjoint : Nadine Somé/Compaoré

Secrétaire à la trésorerie : Ramatou Marie Garané/Konaté

Secrétaire à la trésorerie adjointe : Hortense Thiéba

Secrétaire à l’organisation : Marcus Kouaman

Secrétaire à l’organisation adjoint : Prosper Da

Secrétaire à la communication : Alizeta Maureen Zongo

Sandrine Félicité Ouédraogo et Paul 1er Jumeau Ouédraogo ont également été désignés commissaires aux comptes du nouveau bureau.

Agence d’Information du Burkina