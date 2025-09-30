UACO 2025: Le Ministre de la Communication reçoit des invités de marque de la 14e édition

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a reçu dans la soirée de ce lundi 29 septembre deux invités de marque de la 14e édition des Universités Africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO). Il s’agit de Alhamdou Ag ILYENE, Ministre Malien de la Communication, de l’Économie Numérique et de la Modernisation de l’Administration et du Camerounais Franklin NYAMSI, invité spécial de cette édition des UACO.

Tous deux prendront part activement aux UACO 2025 qui se tiennent du 1er au 3 octobre 2025 à l’Université Joseph KI-ZERBO sous le thème central : « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique ».

DCRP-MCCAT