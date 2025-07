Tuy/Veille citoyenne : Le CDVC-Houndé présente un bilan à mi-parcours de ses activités

Houndé, 7 juil. 2025 (AIB) – Le Comité de dialogue et de veille citoyenne (CDVC) de Houndé a tenu, le vendredi 4 juillet 2025 à Houndé, sa journée de redevabilité pour présenter le bilan à mi-parcours de ses activités couvrant la période 2024-2025.

Le Comité de dialogue et de veille citoyenne (CDVC) de Houndé a présenté le bilan à mi-parcours de la phase III du programme « Pour le renforcement de la participation citoyenne et la recevabilité dans la gestion des finances publiques », devant des autorités locales, coutumières, religieuses, ainsi que des représentants de la société civile, des jeunes et des femmes.

Le président du CDVC-Houndé, Adama Traoré, a soutenu que le comité a pour rôle de renforcer la participation citoyenne et le suivi citoyen des affaires locales.

Selon lui, les membres du comité ont suivi plusieurs formations, ce qui a facilité le déroulement des activités.

Le rapport présenté fait état de 20 sorties de suivi des investissements dans la commune de Houndé, d’une émission radio sur le problème d’eau, d’une conférence sur la participation citoyenne, d’un théâtre-forum sur l’entretien des boutiques et le paiement des impôts et taxes, ainsi que de la participation du comité à l’élaboration du Plan communal de développement 2024-2028, où 80 % des propositions du comité ont été prises en compte.

Cependant, le comité fait face à plusieurs difficultés, parmi lesquelles l’insécurité, le manque de moyens logistiques pour effectuer les sorties de terrain, le manque de locaux propres servant de siège, et l’insuffisance de matériel informatique.

Adama Traoré a salué les efforts en matière d’amélioration des ressources propres de la commune, mais a déploré le faible engouement de la population pour les sessions communales.

Les participants ont félicité le CDVC-Houndé pour le travail abattu, tout en soulevant des préoccupations majeures, notamment le problème d’eau et l’état d’insalubrité de l’abattoir communal.

Le secrétaire général du conseil provincial des personnes âgées du Tuy, Yobi Barry, a exhorté la commune à fournir de l’eau potable à la population. Marguérite Nébié, représentante des personnes vivant avec un handicap, a salué les actions du comité dans la promotion de la salubrité dans la commune.

Le président du CDVC-Houndé a invité les leaders d’opinion à relayer les informations du rapport auprès de leurs communautés pour renforcer la veille citoyenne. « Houndé est actuellement en chantier, c’est donc le moment idéal pour veiller sur ce qui se fait, afin que la commune devienne ce que nous souhaitons », a-t-il déclaré.

Pour rappel, la phase III du programme, qui durera 30 mois, s’étend du 3 décembre 2023 au 3 mai 2026.

