Tuy : Une association offre des fournitures scolaires à des élèves démunis à Houndé

Houndé, 5 sept. 2025 (AIB)- L’association IL TERZO MONDO a remis, le jeudi 4 septembre 2025, des fournitures scolaires d’une valeur d’environ 200 000 FCFA à des élèves issus de familles démunies à Houndé. La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur provincial en charge de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale du Tuy, Brama Traoré.

Basée en Italie, l’association IL TERZO MONDO a débuté ses activités dans la province du Tuy par un acte de solidarité. À travers son représentant local, elle a offert des fournitures scolaires à 12 élèves, dont 7 du Cours préparatoire, 2 du Cours élémentaire et 3 du Cours moyen. Les bénéficiaires ont reçu des kits composés de sacs, cahiers, ardoises, crayons à papier et de couleur, stylos et règles. La remise a eu lieu dans l’enceinte de la direction provinciale de l’Action humanitaire.

Selon le représentant de l’association, Félix Bonkian, ce don s’inscrit dans la mission de IL TERZO MONDO, qui est de venir en aide aux personnes nécessiteuses. « Cette année, nous avons décidé de soutenir quelques enfants de parents démunis pour marquer notre présence dans la commune de Houndé », a-t-il déclaré. Il a invité les écoliers à faire bon usage des fournitures et promis de nouvelles actions dans les prochains jours, tout en exhortant les bénéficiaires à bien travailler à l’école.

Au nom des parents, Sogoda Léa Sanou a exprimé sa gratitude. « Ce geste nous fait plaisir parce que nous ne nous y attendions pas. Les fournitures reçues vont nous soulager et aider nos enfants dans leur scolarité », a-t-elle confié, avant de souhaiter prospérité aux activités de l’association.

Le directeur provincial de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Brama Traoré, a qualifié le geste d’« acte salutaire » qui soulage des familles en difficulté. « À l’approche de la rentrée scolaire, de nombreux parents démunis peinent à supporter les frais de scolarité et à acquérir les fournitures. Nous remercions le donateur et lançons un appel aux bonnes volontés pour soutenir les élèves de parents défavorisés », a-t-il indiqué.

Pour rappel, IL TERZO MONDO est une association créée il y a une dizaine d’années par des Africains (Camerounais, Burkinabè, Sénégalais, Ivoiriens…) résidant en Italie.

