Tuy/Mois du patrimoine culturel: Les forces vives invitées à célébrer les valeurs culturelles dans leur quotidien

Houndé, 6 mai 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a invité les forces vives à célébrer les valeurs culturelles dans leurs actes quotidiens durant le mois du patrimoine culturel burkinabè qui se tient du 18 avril au 18 mai 2025.

« Je lance un appel à toutes les forces vives de la province, engageons-nous avec ferveur durant ce mois dédié au patrimoine culturel, à découvrir, faire découvrir et célébrer notre héritage commun », a affirmé le Haut-commissaire du Tuy, Issiaka Segda.

Seul ou en famille, en groupes socio-professionnels ou associatifs, visitons nos sites historiques répertoriés, mettons en vitrine les moins connus et célébrons nos valeurs culturelles dans nos actes au quotidien, a-t-il ajouté.

Le premier responsable de la province s’exprimait mardi 6 mai 2025 lors de la cérémonie de montée des couleurs dans l’enceinte de la direction provinciale des eaux et forêts.

La première autorité de la province du Tuy après avoir rappelé le thème de la présente édition « Patrimoine culturel et développement économique », a poursuivi qu’à travers ce thème, il s’agit de faire des traditions, des croyances et des créations, des sources du développement et le bien-être des communautés.

Le directeur provincial des eaux et forêts du Tuy, Paulin Bationo a salué la mobilisation des forces vives et sollicité le soutien des acteurs épris de patriotisme et de conscience écologique pour la mise en œuvre de leurs missions de sauvegarde et de gestion de l’environnement.

Une plantation symbolique d’arbre a mis fin à la cérémonie.

Agence d’information du Burkina

BEB/BAK/yos