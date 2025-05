Tuy / Marche-meeting : Les populations de Founzan expriment leur soutien au président Ibrahim Traoré

Houndé, 3 mai 2025 (AIB) – La Coalition nationale de veille citoyenne (CNAVC) de Founzan, en collaboration avec les forces vives de la commune, a organisé, le jeudi 1er mai 2025, une marche-meeting de soutien et de reconnaissance au président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. À cette occasion, les populations de la commune ont remis un montant de 1 620 000 FCFA ainsi que des vivres pour l’effort de paix.

La marche a rassemblé des hommes et des femmes de tous âges, arborant drapeaux et pancartes porteurs de messages de solidarité et de soutien envers le chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que toute son équipe. Partis du rond-point de la veille citoyenne, les manifestants ont parcouru quelques artères de la commune avant de se rassembler sur la place publique pour tenir un meeting.

Des leaders communautaires, des responsables de jeunes et de femmes, ainsi que des autorités locales ont successivement pris la parole pour saluer les efforts du président du Faso en faveur du rétablissement de la sécurité et de la restauration de l’espoir national. Pour le président de la CNAVC-Founzan, l’avènement du Capitaine Ibrahim Traoré a permis la libération de toutes les localités de la commune autrefois sous emprise terroriste.

« La CNAVC-Founzan, en collaboration avec les forces vives de la commune, a estimé qu’il est noble de prouver que nous sommes satisfaits du travail abattu dans notre commune », a-t-il déclaré.

La cérémonie a été marquée par une collecte de fonds, avec la remise d’un montant de 1 610 000 FCFA pour contribuer à l’effort de paix des 15 villages de la commune. Cette somme a été répartie entre le Fonds de soutien patriotique (827 250 FCFA), le soutien aux familles des VDP tombés (260 750 FCFA), et l’appui au fonctionnement des forces combattantes (VDP et FDS) de la commune.

Des vivres composés de 8 sacs de maïs et de 5 sacs de riz de 25 kilos ont également été offerts pour soutenir les VDP ainsi que les familles endeuillées.

Le chargé de mission pour le compte de la région des Hauts-Bassins, Omar Traoré, s’est dit satisfait d’avoir participé à cette marche-meeting. Il a remercié la population de Founzan pour cet élan de solidarité envers les plus hautes autorités.

« C’est dans cette dynamique que nous pourrons véritablement accompagner cette révolution progressiste et populaire enclenchée par le Capitaine Ibrahim Traoré pour la liberté, la dignité et la souveraineté de notre chère nation », a-t-il assuré.

L’activité a connu la présence du haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, ainsi que de plusieurs autorités locales.

Agence d’information du Burkina

BEB/ata