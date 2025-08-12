Tuy : Les registres d’état civil en voie de numérisation à la mairie de Houndé

Houndé, 11 août 2025-(AIB)- Depuis le lundi 4 août 2025, la mairie de Houndé a lancé un vaste processus de numérisation de ses registres d’état civil. Initiée par le ministère en charge de l’Administration territoriale, cette opération vise à sécuriser et à faciliter l’accès aux données d’état civil pour les citoyens.

Menée par une équipe de la direction générale de la modernisation et de la sécurisation de l’état civil (DGMEC), en collaboration avec des agents municipaux, l’opération prévoit la numérisation et la sécurisation de plus de 2 900 registres.

Selon le chef du service de sécurisation des documents de l’état civil à la DGMEC, Nissani Rodrigue Dembélé, cette initiative s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’état civil. Elle a pour objectif de préserver les informations contenues dans les registres tout en garantissant leur sécurité, a-t-il indiqué.

La numérisation consiste à scanner fidèlement, page par page, chaque registre afin de produire une image numérique identique au document original.

Le processus comprend plusieurs étapes à savoir l’évaluation archivistique, informatique et organisationnelle des registres ; l’analyse et la description des documents ; le scannage ; le contrôle qualité ; la compilation et la mise à disposition de copies de consultation à la mairie.

Le président de la délégation spéciale communale de Houndé, Souleymane Dianda, a salué cette initiative.

<< Nous exprimons notre reconnaissance aux plus hautes autorités, notamment au ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, ainsi qu’au Programme pour la Résilience, la Gouvernance locale et les Services de base, partenaire de l’opération >>, a-t-il déclaré.

Pour M. Dianda, cette action est louable car elle modernise les services d’état civil et les rend plus performants pour répondre aux besoins de la population.

Il a souligné que la conservation des registres physiques fait face à de nombreux risques notamment l’usure du temps, l’humidité, les rongeurs, les inondations, les incendies ou encore les problèmes de sécurité.

La numérisation permettra également de pallier le manque de personnel et à réduire les délais de délivrance des documents aux usagers, a ajouté M. Dianda.

Agence d’Information du Burkina

BEB/bak