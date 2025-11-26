Tuy : Le Haut-commissaire Issiaka Segda lance la Semaine régionale du vivre-ensemble à Houndé

Houndé, 24 nov. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a procédé lundi 24 novembre 2025 au lancement de la 2e Semaine régionale du vivre-ensemble (SRVE) du Guiriko, à Houndé. La cérémonie a réuni les autorités administratives, les leaders coutumiers et religieux, les représentants des jeunes et des femmes ainsi que les acteurs de la veille citoyenne.

Les forces vives de la province se sont fortement mobilisées sur la place du haut-commissariat pour marquer l’ouverture de cette semaine dédiée au vivre-ensemble. La cérémonie a débuté par la montée des couleurs nationales, dans une atmosphère solennelle traduisant l’attachement des populations à la patrie.

Par la suite, le Haut-commissaire a procédé à la lecture du message de paix adressé par madame le gouverneur de la région du Guiriko. Il en ressort que la Semaine du vivre-ensemble constitue « un moment précieux d’introspection, de fraternité et d’engagement commun ». Dans son message, l’autorité régionale a exhorté les populations à renforcer la cohésion sociale dans un contexte national marqué par de multiples défis. Elle a rappelé que « plus que jamais, notre survie, notre développement et notre paix dépendent de notre capacité à vivre ensemble dans la tolérance, le respect et la solidarité ». Le message souligne également que les différences culturelles, linguistiques ou religieuses doivent être perçues comme « une richesse qui unit » et non comme un motif de division.

S’appuyant sur les figures de Nelson Mandela et Martin Luther King, elle a insisté sur l’importance du dialogue, de la tolérance et de la solidarité pour résoudre pacifiquement les différends, tout en encourageant la valorisation des mécanismes traditionnels de résolution des conflits.

Dans le même message, l’autorité régionale a par ailleurs salué le rôle déterminant des femmes, des jeunes, des autorités traditionnelles et religieuses ainsi que des Forces de défense et de sécurité, dont l’engagement constitue un pilier essentiel du maintien de la paix dans la région.

Tout en déclarant ouverte la SRVE 2025, le Haut-commissaire du Tuy a invité l’ensemble des communautés à participer activement aux activités prévues au cours de la semaine.

Placée sous le thème « Acceptation des diversités : unir nos forces pour la souveraineté alimentaire et la paix », cette deuxième édition se déroule du 24 au 29 novembre 2025.

